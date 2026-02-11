İnsansı robot yarışında ABD’ye açıktan meydan okuyan Çin, büyük bir teknolojik hamle başlattı

Deniz Güldağ

Çin’de halihazırda 140’tan fazla insansı robot şirketi faaliyet gösterirken, sektöre yapılan kamu yatırımlarının 26 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Çin hükümeti, daha önce elektrikli araçlarda uyguladığı stratejiye benzer biçimde, sübvansiyonlar, uygun koşullu krediler ve devlet kurumlarının teknolojiyi erken benimsemesi yoluyla robotik sektörünü aktif biçimde destekliyor.

ABD-Çin kapışması insansı robot teknolojilerini ucuzlatıyor

İki rakip ülke robot teknolojileri üzerinden açık bir kapışma içinde. Bu kapışma ise insansı robot teknolojilerinin beklenenden daha hızlı gelişmesine yol açtı.

ABD temel yapay zeka teknolojisinde liderliğini korurken, Çin’in geniş tedarik zinciri ve güçlü üretim kapasitesi, insansı robot bileşenlerinde hızlı ve düşük maliyetli yeniliklerin önünü açıyor.

Atılımın sembol merkezlerinden biri ise Shenzhen. Tencent, Huawei Technologies ve elektrikli araç üreticisi BYD gibi devlere ev sahipliği yapan şehirde, yaklaşık 15 robotik firması faaliyetleri hummalı biçimde sürdürüyor.

“Robot Vadisi” olarak anılan bir bölge şekilleniyor. Shenzhen yönetimi, yapay zeka ve robotik sektörlerine odaklanan yaklaşık 1,4 milyar dolarlık bir fonun yanı sıra, yapay zeka modellerine yönelik 640 milyon dolarlık ek bir fon kuracağını duyurdu.

Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, 2026’ya kadar dünya genelinde 100 bin insansı robotun piyasaya sürülebileceğini öngörüyor. Bu robotların Çin’de, ABD’ye kıyasla çok daha hızlı yaygınlaşması bekleniyor. Ancak sektördeki bu hızlı büyüme, aynı zamanda çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor.

Çin, devlet desteği ve düşük maliyetli üretim kapasitesi sayesinde elektrikli araçlarda hızlı bir büyüme yakaladı. Ancak bu süreç, piyasaya çok sayıda şirketin girmesine, yoğun fiyat rekabetine ve birçok firmanın zarar etmesine neden oldu. Şimdi benzer bir durumun insansı robot sektöründe de yaşanabileceği öne sürülüyor.

Bu riskleri sınırlamak isteyen Çin yönetimi, insansı robot endüstrisinin gelişimini yönlendirecek bir dizi standarta ilişkin taslak düzenlemeler hazırlıyor. Amaç, sektördeki niteliksiz oyuncuları elemek ve teknolojinin sağlıklı biçimde benimsenmesini hızlandırmak.

Öte yandan, konuya yakın kaynaklara göre Çin'deki finansal düzenleyiciler sektörde balon oluşması riskini önlemek amacıyla halka arz planlayan robotik şirketlerine yönelik denetimleri artırdı.

Çin’in insansı robotları merkeze alan büyük bir teknolojik sıçramaya hazırlanması, ancak bu büyümenin sürdürülebilir olup olmayacağı teknoloji çevrelerinin yakın dönemde üzerinde en çok durulan gündemlerden biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

*Humanoid (insansı) robot; gövde, baş, iki kol ve iki bacak gibi insan vücudu formuna sahip, alet kullanabilen, genellikle iki ayak üzerinde hareket edebilen, gelişmiş yapay zeka ile görevleri yerine getiren makinedir.