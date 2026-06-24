Instagram çöktü mü, erişim sorunu mu var? Instagram neden açılmıyor?

Sosyal medya platformu Instagram’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, platform genelinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle erişim problemleriyle karşılaştı.

24 Haziran Çarşamba gecesi, özellikle saat 23.55 ile 00.00 arasında kesinti raporlarında belirgin bir artış yaşandı. Ağ haritaları ve kullanıcı bildirimlerini derleyen internet sitesi Downdetector, platformda bu dakikalarda ciddi bir yoğunluk ve bağlantı sorunu oluştuğunu doğruladı.

Instagram çöktü mü?

Gece yarısına doğru artış gösteren şikayetlerde, kullanıcıların büyük bölümü uygulamaya giriş yaparken hata mesajlarıyla karşılaştıklarını ve ana sayfa akışının yenilenmediğini bildirdi.

. İlk etapta sorunun bireysel internet bağlantılarından kaynaklanabileceği düşünülse de, eş zamanlı gelen binlerce bildirim platform tabanlı bir arızaya işaret etti.

Resmi açıklama yapıldı mı?

Yaşanan bu teknik aksaklığın ardından gözler platformun çatı şirketi Meta'ya çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Problemin küresel çapta bir altyapı krizinden mi ibaret olduğu, yoksa sadece Türkiye genelindeki sunucuları etkileyen bölgesel bir aksaklık mı olduğu netlik kazanmayı bekliyor.