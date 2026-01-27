Instagram, Facebook ve WhatsApp’a ücretli abonelik geliyor

Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için ücretli abonelik modellerini önümüzdeki aylarda test etmeyi planlıyor. Şirket, özellikle gelişmiş yapay zekâ (AI) özelliklerine erişimi ücretli hale getirmeyi hedefliyor.

Meta’nın planına göre sosyal medya platformlarının temel kullanım özellikleri ücretsiz olmaya devam edecek. Ücretli abonelikler ise daha gelişmiş yapay zekâ araçları ve ek işlevler sunacak.

Yapay zekâ özellikleri abonelikle sunulacak

BBC'nin aktardığına göre yeni abonelik paketleri kapsamında Meta, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı ve Meta AI uygulamasının parçası olan Vibes adlı video üretim aracını da test edecek.

Şirket, Vibes’ın “yeni yapay zekâ tabanlı görsel üretim araçlarıyla fikirleri hayata geçirebildiğini” belirtiyor.

Aboneliklerin, Meta’nın yapay zekâ yatırımlarının bir parçası olarak konumlandırıldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Meta’nın, aralık ayında yaklaşık 2 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı Çin kökenli yapay zekâ şirketi Manus’un teknolojilerinden de yararlanmayı planladığı bildirildi.

Meta’nın yapay zekâ stratejisi

Meta, Manus satın alımını duyurduğu dönemde, bu hamlenin kullanıcıların “karmaşık görevleri minimum etkileşimle yerine getirebilen” yapay zekâ ajanlarına erişimini sağlayacağını açıklamıştı.

Bu tür ajanların, seyahat planlama ya da sunum hazırlama gibi işlemleri bağımsız biçimde gerçekleştirebildiği belirtiliyor.

Merkezi Çin’den Singapur’a taşınan Manus, rakiplerinden farklı olarak “gerçek anlamda otonom” bir yapay zekâ ajanı geliştirdiğini iddia ediyor.

Şirket, klasik sohbet botlarının aksine, tekrar tekrar yönlendirme gerektirmeden verilen talimatları baştan sona tamamlayabildiğini savunuyor.

Ancak bu satın alma, Çin yönetiminin de dikkatini çekti. Pekin yönetimi ocak ayında, Meta–Manus anlaşmasının Çin’in teknoloji ihracatı ve ulusal güvenlik mevzuatını ihlal edip etmediğinin inceleneceğini duyurmuştu.

Meta, son yıllarda platformlarında farklı ücretli hizmet modellerini test ediyor.

Geçen yıl Facebook’ta bazı kullanıcılar için paylaşılabilecek bağlantı sayısına sınırlama getirilmiş, daha fazla bağlantı paylaşabilmek için abonelik gerekebileceğine dair bildirimler gönderilmişti.

Şirket bu uygulamayı, “aboneliklerin kullanıcıya ek değer sağlayıp sağlamadığını anlamaya yönelik sınırlı bir test” olarak tanımlamıştı.

2023 yılında ise Meta, Facebook ve Instagram’da aylık ücret karşılığında mavi tik sağlayan ücretli doğrulama hizmetini devreye sokmuştu.

Yeni abonelik planları, Meta’nın reklam gelirlerine bağımlılığı azaltma ve yapay zekâ yatırımlarını doğrudan kullanıcı gelirleriyle destekleme arayışının bir parçası olarak görülüyor.