Instagram gençlerin aramalarını takip edecek, ebeveynlere bildirecek

Önümüzdeki haftalarda Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD'de kullanıma sunulacak olan özellik, "ebeveyn gözetimi" aracını kullanan aileleri kapsayacak.

Kısa bir zaman dilimi içinde tekrarlanan aramalar tespit edildiğinde, sistem ebeveynleri uyaracak ve bu hassas konuda çocuklarıyla nasıl iletişim kurabileceklerine dair uzman kaynaklar sunacak.

Meta'nın güvenlik stratejisi

Şirket tarafından yapılan açıklamada, gençlerin büyük çoğunluğunun bu tür içerikleri aramadığı, arama yapıldığında ise sonuçların engellenerek kullanıcıların yardım hatlarına yönlendirildiği belirtildi. Instagram yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Bu uyarılar, ebeveynlerin çocuklarının arama faaliyetlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve onlara ihtiyaç duydukları destek kaynaklarını sunmak için tasarlandı."

Ayrıca Meta sözcüsü Sophie Vogel, yılın ilerleyen dönemlerinde gençlerin destek almak için Instagram'ın mevcut yapay zeka aracıyla da konuşabileceğini, yapay zekayla kurulan intihar veya kendine zarar verme odaklı diyalogların da ebeveynlere bildirileceğini ekledi.

Hukuki baskılar ve yeni düzenlemeler

Bu adım, Meta ve diğer sosyal medya devlerinin genç kullanıcıları bağımlı hale getirmekle suçlandığı davaların gölgesinde atıldı. Los Angeles'ta görülen ve 1.600'den fazla davacının dahil olduğu davada; Instagram, YouTube, TikTok ve Snap, platformları kasıtlı olarak bağımlılık yapıcı şekilde tasarlamakla itham ediliyor.

Meta, geçtiğimiz yıllarda da benzer güvenlik önlemleri almıştı:

2024: Gençlerin kimlerle iletişim kurabileceğini sınırlayan "Genç Hesapları" tanıtıldı.

Ekim 2025: Gençlerin belirli içeriklere erişimini kısıtlayan ve platform deneyimini "PG-13" (13 yaş altı için uygun olmayan) film kategorisine yaklaştıran bir sistem devreye alındı.

Her ne kadar Instagram bu tür içerikleri halihazırda engellese de, çocuklarını kaybeden aileler tarafından açılan davalarda platformun özellikle "şantaj" (sextortion) vakalarına karşı yetersiz kaldığı iddia ediliyor.