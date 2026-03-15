Instagram kullanıcıları dikkat! 8 Mayıs'tan sonra bu özellik kaldırılacak

Instagram'ın çatı şirketi Meta, platformdaki uçtan uca şifreli mesajlaşma desteğinin kaldırılacağını duyurdu. Şirket, özelliğin "çok az kişi tarafından kullanıldığı" gerekçesiyle bu kararı aldığını bildirdi.

Meta sözcüsü Dina El-Kassaby Luce yaptığı açıklamada, uçtan uca şifreleme özelliğinin 8 Mayıs itibarıyla Instagram’daki özel mesajlarda artık desteklenmeyeceğini söyledi.

The Verge'in haberine göre Instagram, uygulama içinde kullanıcılara bildirim göndermeye başladı. Kullanıcılardan, özellik tamamen kaldırılmadan önce şifreli sohbetlerini ve paylaşılan görselleri indirmeleri istendi.

Meta, uçtan uca şifreli mesajlaşma kullanmak isteyen kullanıcıların bunun yerine WhatsApp uygulamasını tercih edebileceğini belirtti.

Meta, daha önce uçtan uca şifreleme sistemini önce WhatsApp'ta, ardından Messenger'da devreye almıştı. Bu sistem, mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlıyor ve üçüncü tarafların mesaj içeriğine erişmesini engelliyor.

Şirket, bu özelliği Instagram’da ise 2023 yılında kademeli olarak kullanıma sunmuştu.