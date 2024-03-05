Instagram ve Facebook çöktü mü? Bakanlıktan resmi açıklama yapıldı

META'nın iki büyük sosyal medya platformundaki yaşanan sıkıntıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kesinti izleme sitesi Downdetector'e göre, binlerce kullanıcı platformlara erişemiyor.



Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj aldıklarını belirtiyor. Sorunun teknik bir nedenden kaynaklandığı düşünülüyor.

'Kesinti global kaynaklı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi."

Musk'tan dikkat çeken paylaşım

İki dev platformda yaşanan sorunla ilgili Sosyal Medya Platforlu X'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. X'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Hepinizin neden burada olduğunu biliyoruz" ifadesi kullanıldı. Elon Musk ise "Bu yazıyı okuyorsanız sunucularımız çalışıyor demektir" açıklaması yaptı.