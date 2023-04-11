Instagram ve Facebook’tan NFT geri adımı

Meta, NFT dünyasında beklediği ilgiyi yakalayamadı. Bir süre önce Facebook ve Instagram’ı NFT ile uyumlu hale getiren şirket, bu destekten vazgeçme kararı aldı.

Meta, 11 Nisan’dan itibaren NFT’lere yönelik desteğini keseceğini açıkladı.

Meta’nın Ticaret ve Fintech Lideri Stephane Kasriel, Facebook ve Instagram’da NFT’lere ilişkin çalışmaların sonlanacağını söyledi.

Instagram, NFT desteğini ilk olarak 2022’de test etmişti.

Shiftdelete’de aktarılana göre, özelliğin iptal edilmesi sonrasında Facebook ve Instagram, artık NFT bağlantılarını desteklemeyecek. Ayrıca kullanıcıları üçüncü taraf dijital cüzdanlarla ilişkilendirmeyecek.

Söz konusu kararın, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in 2023’ü “verimlilik yılı” olarak nitelendirmesiyle ilişkili olabileceği belirtiliyor.