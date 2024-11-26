Instagram, WhatsApp'a rakip olacak özelliğini duyurdu

Instagram artık kullanıcıların arkadaşlarıyla canlı konumlarını paylaşmalarına izin veriyor. Bu özellik halihazırda diğer sosyal medya platformlarında kullanılıyor olsa da Instagram için yeni.

Instagram'da canlı konum atma artık mümkün...

Instagram, konumların yalnızca direkt mesaj üzerinden, sohbette bir kişiyle veya grup sohbetinde paylaşılabileceğini söylüyor. Donanımhaber'de yer alan habere göre, tüm canlı konumlar bir saat sonra sona eriyor. Canlı konum paylaşma varsayılan olarak kapalı.

Yalnızca sohbetteki kişiler konumunuzu görebiliyor, konum bilgileri diğer sohbetlere taşınmıyor. Instagram, konumunuzu yalnızca gerçek hayatta tanıdığınız kişilerle paylaşmanızı öneriyor.

Peki, Instagram'da hareketli konum nasıl atılır?

Instagram'da canlı konum atmak için;

1- Instagram'ı açın ve sohbet bölümüne gidin.

2-Canlı konum paylaşmak istediğiniz kişi veya grubu seçin.

3- Mesaj panelinde + simgesine, konuma dokunun.

4- Mevcut konumunuz gösterilecektir.

5- "Konumunuzu paylaşmaya başlayın"a dokunun.