Instagram yorumlarına yeni bir özellik geliyor

Geçtiğimiz hafta gönderi yorumlarına “GIF” kullanarak yanıt verme özelliği ekleyen Instagram takımı, yine yorumlar kısmı için bir özellik geliştiriyor.

Ünlü ters mühendis Alessandro Paluzzi, Instagram’ın yeni özelliğini paylaştı. Firmanın bu özelliği, gönderilerin yorumlar kısmında anket oluşturulmasına izin veriyor ve özellik, tıpkı Twitter anketleri gibi çalışıyor.

Paluzzi’ye göre bu özelliğin geliştirilmesi tamamlanmış ve kullanılabilir durumda ancak belirsiz bir sebepten ötürü Instagram takımı, özelliği aktifleştirmemiş.

Facebook ve Whatsapp üzerinden anketlere izin veren Meta, muhtemelen önümüzdeki hafta Instagram’ın yorumlar kısmı için de bu özelliği yayınlayacak.

#Instagram is working on the ability to add polls in the comments section 👀 pic.twitter.com/UGXP39Eksl