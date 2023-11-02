Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Meta’ya ait sosyal medya hizmetlerinde dönem dönem kesintiler yaşanabiliyor. Instagram da bunun son örneği oldu. Henüz şirketten açıklama gelmemiş olmasına rağmen, 17.00’dan bu yana global çapta kesintilerin yaşandığı bildirildi.

Uygulamaların hizmet takibin yapan Downdetector’ın kayıtlarına göre Instagram için erişim sorunları küresel çapta yaşanıyor. ABD’deki raporlar 17.00’dan sonra 2200’den fazla kişinin platformu kullanamadığını gösteriyor.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Türkiye'de de benzer bir durum yaşandı. Kullanıcılar Instagram’a erişemediklerini söyleyerek Facebook ve Twitter gibi platformlardan şikayetlerini iletti. Fakat kesintinin sebebi şimdilik belirsizliğini koruyor.