Instagram'a "Kitle" özelliği geliyor

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarının yeni özelliği kullanabilmesi için paylaşım bölümüne "Kitle" adlı yeni bir seçenek ekledi.

Artık kullanıcılar, paylaşım yaparken hedef kitlenin kimler olabileceğini seçecek. Böylece fotoğrafı paylaşmadan önce kimlerin görebileceğini kontrol edebilecekler.

Ancak bu özelliğin bir gizlilik sorunu olduğu bildirildi. Sadece yakın arkadaş listesi için paylaşılan gönderi, kişinin profilindeki gönderi sayısına eklenecek.

Buna göre, bir hesap sadece yakın arkadaşları için bir fotoğraf veya video paylaşırsa, listede olmayan kişiler gönderi sayısında ek bir gönderi olduğunu görebilecek.

Yeni özellik ile paylaşılan gönderi ana sayfada yakın arkadaşlar ikonunun altında görünecek.

Ayrıca kişinin profilinde bu özellik ile paylaşılan medya da diğerlerinden ayırt edilebilmesi için aynı ikon ile işaretlenecek.