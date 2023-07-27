  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Teknoloji
  3. Instagram'a "Kitle" özelliği geliyor
Takip Et

Instagram'a "Kitle" özelliği geliyor

Instagram'da, hikaye paylaşımı için yakın arkadaşlar özelliği kullanılabiliyor. Sosyal medya platformu, bu özelliğin bir benzerinin gönderiler için de uygulanabilmesi için kolları sıvadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarının yeni özelliği kullanabilmesi için paylaşım bölümüne "Kitle" adlı yeni bir seçenek ekledi.

Artık kullanıcılar, paylaşım yaparken hedef kitlenin kimler olabileceğini seçecek. Böylece fotoğrafı paylaşmadan önce kimlerin görebileceğini kontrol edebilecekler.

Ancak bu özelliğin bir gizlilik sorunu olduğu bildirildi. Sadece yakın arkadaş listesi için paylaşılan gönderi, kişinin profilindeki gönderi sayısına eklenecek.

Buna göre, bir hesap sadece yakın arkadaşları için bir fotoğraf veya video paylaşırsa, listede olmayan kişiler gönderi sayısında ek bir gönderi olduğunu görebilecek.

Yeni özellik ile paylaşılan gönderi ana sayfada yakın arkadaşlar ikonunun altında görünecek.

Ayrıca kişinin profilinde bu özellik ile paylaşılan medya da diğerlerinden ayırt edilebilmesi için aynı ikon ile işaretlenecek.

Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttıMeta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttıŞirket Haberleri

 