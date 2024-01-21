Instagram'a yeni özellik geliyor: Takip ederken sebep belirtmek zorunlu olacak

Instagram, gizlilik odaklı bir yeni özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre, gizli hesaplara takip isteği atarken bir sebep yazılması gerekecek.

Instagram’a gelecek yeni özellikleri paylaşan Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre, Instagram, LinkedIn’de olduğu gibi takip isteği gönderenlerden bir neden belirtmelerini isteyecek.

Şu an için seçeneklerin ne olacağı, özel mesaj ekleme seçeneğinin bulunup bulunmayacağının belli olmadığı aktarıldı.

Ayrıca paylaşılan bilgiye göre, okundu bilgilerinin de yakın zamanda devre dışı bırakılabileceği bildirildi.