Instagram’a yeni yorum seçeneği geldi

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Şirketin son yeniliği sayesinde bir yorumu hikayenizde paylaşmak mümkün olacak.

Örnekte de görüleceği gibi bir yorumu sola kaydırdığınızda onu hikayenizde paylaşmaya yönelik bir seçenek karşınıza çıkacak.

Sonrasında ise yorumu hikayenizde bir çıkartma gibi kullanabileceksiniz. Instagram’ın buradaki amacı, ilginç yorumları hikayenize ekleyerek daha fazla etkileşim sağlamak.