Instagram’da algoritma krizi: 'Kullanıcılar marka içeriklerine boğulabilir'

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Açıklama, Avustralya hükümetinin sosyal medya kullanıcılarına algoritmalar tarafından önerilen içerikler ile kronolojik akış arasında seçim yapma imkanı getirmeye hazırlanmasının ardından geldi.

Avustralya’dan algoritma seçeneği

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının kullanıcılara önerilen içerik akışı ile paylaşımların kronolojik olarak sıralandığı akış arasında tercih yapma imkanı sunmasını zorunlu hale getirecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Düzenleme, kullanıcıların platformların içerik öneri sistemlerini devre dışı bırakabilmesinin önünü açmayı hedefliyor.

Mosseri: Küçük bir kesim bunu istiyor

Avustralya'da gazetecilere konuşan Mosseri ise kronolojik akış talebinin toplumun geneline yayılan bir beklenti olmadığını savundu.

Mosseri, bu seçeneği isteyenlerin daha çok sesini duyuran küçük bir kullanıcı grubu olduğunu ileri sürdü. Instagram yöneticisine göre algoritmaların tamamen kaldırılması, içeriklerin kullanıcıların ilgi alanlarına göre değil, paylaşım sıklığına göre öne çıkmasına yol açabilir.

“En çok paylaşan öne çıkar”

Mosseri, algoritmasız bir sistemde en fazla paylaşım yapan hesapların daha görünür hale geleceğini belirtti.

Arkadaşların içerik üreticilerine, içerik üreticilerinin de markalara kıyasla daha az paylaşım yaptığını ifade eden Mosseri, böyle bir düzende kullanıcıların zamanla çok daha fazla marka içeriğiyle karşılaşabileceğini söyledi.

Instagram yöneticisi, bunun kullanıcı etkileşimini ve platformdan duyulan memnuniyeti azaltabileceğini savundu.

Algoritmalar için “kara kutu” kabulü

Mosseri, kullanıcıların algoritmaları zaman zaman bir “kara kutu” olarak gördüğünü kabul etti. Buna karşılık Instagram'ın, kullanıcılara karşılarına çıkan önerilen içerikler üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya çalıştığını belirtti.

Mosseri ayrıca gelecekte yapay zeka modellerinin bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Yapay zekayla “Neden bunu görüyorum?” dönemi

Instagram yöneticisine göre gelecekte kullanıcılar, yapay zeka modelleri aracılığıyla uygulamayla doğrudan iletişim kurarak belirli içeriklerin neden karşılarına çıktığını öğrenebilecek.

Bu sistemin, içerik önerilerinin arkasındaki mekanizmanın kullanıcılar açısından daha anlaşılır hale gelmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Sosyal medya bağımlılığı tartışması

Mosseri, Instagram ve sosyal medya kullanımının tıbbi anlamda bağımlılık olarak değerlendirilmesine de karşı çıktı.

Sosyal medya kullanımının günlük dilde “bağımlılık” olarak tanımlanmasıyla tıbbi bağımlılık arasında fark bulunduğunu savunan Mosseri, gerçek tıbbi bağımlılıkta yoksunluk belirtilerinin görüldüğünü, sosyal medya kullanımında ise durumun farklı olduğunu ifade etti.