Instagram’da takipçi dönemi sona eriyor: “Arkadaşlar” sistemi geliyor

Bünyesinde Facebook, WhatsApp ve Messenger gibi sosyal medya platformlarını barındıran Meta'nın sahibi olduğu Instagram'da yeni bir değişiklik yapılacağı iddia edildi...

Business Insider'ın aktardığı haberde Instagram'da "takipçi" sayısı yerine "arkadaşların" gösterileceği kaydedildi.

Meta bu gelişmeyi doğrularken değişim öncesinde "ufak bir küresel test" yapıldığının da altını çizdi.

Yeni sistemle kimler arkadaş sayılacak?

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, arkadaş kategorisine dahil edilecek kullanıcıların ise kişinin takip ettiği ve kendisini geri takip edenler olduğu da belirtildi.

Birbirini karşılıklı olarak takip eden kişilerin "arkadaş" olarak gösterileceği aktarıldı.

Yani sıradan bir kullanıcı binlerce kişiyi takip ediyorsa ve bunlardan sadece yüzlercesi kendisini takip ediyorsa bu yüzlerce kişi "arkadaşlar" kategorisinde yer alacak.