Instagram’da ücretli mavi tik dönemi

Avustralya ve Yeni Zelanda'da test edilmeye başlanan ücretli abonelik özelliği, Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Bu aboneliği aktifleştirmek isteyen birçok kullanıcı ücretli aboneliğe geçebilecek. Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için Meta, ilk önce sizin bekleme listesine katılmanızı istiyor.

Nasıl yapılır?

Bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.

Meta, web üzerinden 11,99 dolar ödemenizi isterken mobil cihazlar üzerinden ise 14,99 dolar ödemenizi istiyor.

Ayrıca ücretli aboneliğe kayıt olabilmek için kimlik kartınızı müşteri hizmetlerine sunmanız ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor.