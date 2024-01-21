Instagram'dan gençleri üzecek özellik: Kapatılması mümkün olmayacak

Instagram, gençleri hedefleyen en son "farkındalık özelliğini" duyurdu. Bu özellik, belli bir yaşın altındaki bir kullanıcı Reels’te veya doğrudan mesajlarında 10 dakikadan fazla gezindiğinde, uygulamayı kapatmasını ve yatmasını önerecek.

Instagram, kullanıcılara “Ara verme zamanı gelmedi mi?” bildiriminin ardından “Geç oluyor, Instagram’ı kapatmayı düşünmelisin” gibi bir mesaj gönderecek. Bu bildirim, akşam saat 22.00’den sonra otomatik olarak gösterilecek.

Özellik, varsayılan olarak açık olacak. Genç kullanıcıların özelliği kapatmaları veya bu uyarı mesajlarını görmemeleri için bir seçenek sunulmayacak.

Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi otomatik olarak etkinleştirileceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.