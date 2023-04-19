Instagram’dan yeni özellik: Takipçi gizleme

Sosyal medya uygulaması Instagram, yapılacak olan yeni güncellemeyi duyurdu.

Söz konusu güncelleme ile birlikte artık Instagram kullanıcıları, takipçilerini gizleyebilecekler.

Instagram, bu özelliğiyle birlikte kullanıcıların güvenliği ve gizliliği konusundaki hassasiyetini de ortaya koyuyor.

Uygulama, bu özelliği kullanıcılarına sunmadan önce, birçok kullanıcının bu özelliği talep ettiğini açıklamıştı.

Söz konusu özellik, kullanıcılara seçenek şeklinde sunacak. Kullanıcılar, hesap ayarlarından takipçilerini gizleme seçeneğini aktif veya pasif hale getirebilecekler.