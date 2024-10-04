Instagram’ın sevilen özelliği WhatsApp’a geldi

Meta, WhatsApp için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Eylül ayında birçok yeniliği kullanıcılarla buluşturan ABD merkezli firma, popüler mesajlaşma uygulamasına bu kez Instagram’ın sevilen özelliğini ekledi.

Durumlar özelliği üzerinde sürekli geliştirmeler yapan Meta, artık kullanıcıların durumlarda birbirlerini etiketleyebileceğini duyurdu.

WHATSAPP DURUMLARINDA ETİKETLEME DÖNEMİ BAŞLADI

Resmi blog sayfasından yapılan duyuruda WhatsApp, yeni özelliğe ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

‘’Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalmanın en iyi yolu olan WhatsApp Durumunu daha da iyi hale getiriyoruz. Durum beğenmeleri, özel bahsetmeler ve sizden bahsedilen bir durumu yeniden paylaşabilme özelliğiyle, en çok önemsediğiniz kişilere erişmenizi kolaylaştırıyoruz.

Durum beğenmeleri: Birini düşündüğünüzü veya durumunun hoşunuza gittiğinizi kendisine bildirmek için sadece bir kez düğmesine dokunun. Durum beğenmeleri gizlidir ve sayıları görünmez, bu nedenle sadece durumunuzu beğendiğiniz kişi bunları görüntüleyenler listesinde olarak görebilir.

Özel bahsetmeler: En yakınlarınızdan özel olarak bahsederek durumunuzu gördüklerinden emin olun ve hedef kitleleriyle kolayca paylaşmalarına izin verin. Bahsettiğiniz kişilere özel bildirim gönderilir ve bahsetme durumunuzda gösterilmez.

Bu özellikler kullanıma sunulmaya başlıyor ve yakında dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara açılacak.

En çok önemsediğiniz insanlara daha yakın kalmanızı kolaylaştırmak için önümüzdeki birkaç ay içinde Durum ve Güncellemeler sekmesine daha fazla özellik getireceğiz. Düşüncelerinizi bize bildirin!’’