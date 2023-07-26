Intel’den fiyat hamlesi

Alman yayın organı PCGamesHardware'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Intel, yeniden yapılanma politikası çerçevesinde "çekirdek" CPU ürünlerinin tamamında fiyat artırımı yapmayı planlıyor.

Intel'in Alman tedarikçilere gönderdiği belirtilen mektuba dayandırılan habere göre, Intel'in perakendecilere şu anda stokta bulunan ya da indirimli fiyattan satılan tüm CPU'ların fiyat artışından yararlanacak. Buna Alder Lake, Raptor Lake ve yakında çıkacak olan Raptor Lake Refresh CPU'lar da dahil olacak. Ayrıca, fiyat artışı "Core Ultra" markası altında gelecek olan Meteor Lake SKU'larına da uygulanacak.

Bu, Intel'in CPU serisinin fiyatını ilk kez artırması değil, çünkü şirket geçen yıl tüm çipler ve bileşenler için aynı şeyi yaptı. Fiyat artışları tek haneli rakamlardan %20'ye kadar değişiyordu.