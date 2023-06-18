İntel'den İsrail'e 25 milyar dolarlık yatırım

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'li çip üreticisi Intel’in İsrail'de kuracağı bir fabrika için 25 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Uzmanlar söz konusu yatırımı İsrail’de şimdiye kadar yapılan en büyük uluslararası yatırım olarak nitelendiriyor.

Yeni çip fabrikası 2027'de faaliyete geçecek

İsrail Maliye Bakanlığı, Kiryat Gat'taki fabrikanın 2027 yılında açılacağını, en az 2035 yılına kadar faaliyet göstereceğini ve binlerce kişiyi istihdam edeceğini söyledi. Bakanlık, anlaşma kapsamında Intel'in mevcut %5'lik vergi oranından %7,5'lik bir vergi ödeyeceğini de sözlerine ekledi.

Şirketin web sitesine göre Intel, İsrail'de faaliyet gösterdiği yaklaşık elli yıl boyunca ülkenin en büyük özel sektör işvereni haline gelirken, yerel elektronik ve bilgi endüstrisinin lideri oldu.

Intel 2017 yılında, gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren ve dağıtan İsrail merkezli Mobileye Global’in 15 milyar dolara satın aldı. Intel Mobileye'ı geçen yıl halka arz etmişti.