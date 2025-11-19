InvestTech Summit 2025: Şirketlerin yeni rekabet gücü yapay zekâ adaptasyonu

Yatırım teknolojileri, yapay zekâ, veri analitiği ve finansal inovasyon odağında ForInvest tarafından düzenlenen InvestTech Summit 2025, bu yıl üçüncü kez sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Zirvenin en dikkat çekici sunumlarından biri, Amazon Web Services (AWS) Field CTO'su Faraz Shafiq tarafından yapıldı. Shafiq, “AI Trends and Industry Outlook” (Yapay Zekâ Trendleri ve Endüstri Görünümü) başlıklı konuşmasında yapay zekânın önümüzdeki yıllarda iş dünyası, finans sektörü ve yatırım teknolojileri üzerindeki dönüştürücü etkisini ortaya koydu.

Sunumunda yapay zekânın küresel ölçekte yarattığı dönüşümü verilerle açıklayan Faraz Shafiq, şirketlerin rekabet gücünün büyük ölçüde yapay zekâya ne kadar hızlı adapte olacaklarıyla belirleneceğini vurguladı. Yapay zekâ destekli teknolojilerin, ürün geliştirme, analiz, operasyon ve karar alma süreçlerini tarihte görülmemiş ölçüde hızlandırdığına dikkat çeken Shafiq, yapay zekâ teknolojilerinin iş değerine ulaşma süresini dramatik biçimde kısalttığını belirterek, "Önceki kuşak teknoloji şirketlerinin 0’dan 100 milyon dolar gelire ulaşması 7–8 yıl sürerken, bulut bilişim bunu neredeyse yarı yarıya azalttı. Şimdi ise yapay zekâ ile büyük bir dönüşüm görüyoruz. Yeni nesil yapay zekâ tabanlı girişimler bu eşiği 8–14 ay içinde aşabiliyor ve giderek azalan sayıda çalışanla önemli iş sonuçları elde etmemizi sağlıyor. Yıllık 100 milyon gelir elde eden bir şirketin ortalama yaklaşık 3 bin çalışanı var iken, bulut bilişim bu sayıyı neredeyse yarı yarıya düşürdü. Yapay zekâ destekli bir kod düzenleyici şirket olan Cursor ise bunu sadece 31 çalışanla başardı ve sadece bu kadar kişi ile 100 milyon dolara ulaştı." dedi.

Bilişsel kıtlıktan bilişsel bolluğa

Dünyada artık 'Bilişsel Kıtlık' döneminin sona erdiğini ve yapay zekânın kurumların insan kaynağıyla sınırlı kapasitesini aşarak 'Bilişsel Bolluk' dönemini başlattığını ifade eden Shafiq, "Bilişsel kıtlık, yeni bir ürün geliştirmek, yeni bir pazara veya yeni bir işe yatırım yapmak istediğinizde, insan sayısıyla sınırlı olacağınız anlamına gelir. Yani yeni bir iş kurmak istiyorsam, insanları işe almalı, eğitmeli, doğru insanları bulmalı ve sonra işe koyulmalıyım. Ama şimdi, bilişsel bolluğa sahip olduğumuza inandığımız bir dünyaya giriyoruz. Bu da artık herkesin ChatGPT, Claude veya başka bir yapay zekâ aracına kolaylıkla erişebileceği anlamına geliyor. Biz bu durumu telefonunuzda 500 doktora sahibi kişinin hizmetinizde olması gibi tanımlıyoruz. Yapay zekâya erişim kolaylaştı ve demokratikleşti. Yalnızca e-posta ile kayıt olup herkesin en gelişmiş modellere ulaşabildiği bir çağda, rekabet avantajı artık modele sahip olmakta değil; doğru veriye, doğru tasarıma ve doğru ürün stratejisine sahip olmakta." dedi.

“Elektrik ve internet gibi köklü dönüşüm yaratacak”

Yapay zekânın şirketlerin organizasyon yapısını yeniden şekillendireceğini ve yapay zekâ ajanlarının, departmanlarda insan çalışanlar gibi aktif görev aldığı bir döneme girildiğini anlatan Shafiq, şöyle devam etti:

"Yapay zekâ sektörel çizgileri bulanıklaştırıyor, sektörler arası sınırlar kalkıyor. Finans, bankacılık, yatırım ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda rekabet artık yalnızca kurumlar arasında değil, insan–yapay zeka hibrit yapıları arasında yaşanıyor. Örneğin bankaların yeni nesil dijital şubeleri, sıfırdan yalnızca 12 ayda tamamen yapay zeka altyapısıyla kurulabiliyor. Bundan sonra da yatırımcıların karşısına artık yazılım şirketleri tarafından geliştirilen “sanal yatırımcılar” çıkacak. SEO kavramı yerini MRO – Model Reference Optimization dönemine bırakacak. Yani kullanıcılar Google’a değil yapay zekâ modellerine soru soracak ve şirketlerin görünürlüğü yapay zekâ referanslarıyla belirlenecek."

Yapay zekânın internet ve elektrik kadar köklü bir dönüşüm yaratacağını söyleyen Shafiq, aynı zamanda mevcut teknolojilerin ötesinde yeni bir üretim, karar alma ve ürün tasarımı paradigması yarattığını vurguladı. Yapay zekânın tahmin çağı ve yardımcı AI çağından sonra şu anda web sitesi geliştirme, uygulama tasarlama, finansal rapor üretme gibi görevleri birlikte yapabilir hale gelen 'Ortak Üretim Çağı'na geçtiğini belirten Shafiq, 2027 ve sonrasında ise AI sistemlerinin şirket verilerini analiz ederek “yapılması gereken projeler, fırsatlar ve riskler” konusunda proaktif öneriler sunacağı 'AI Öncülüğü Çağı'na geçileceğini söyledi.

Bu dönüşümün en kritik bileşeninin veri yönetimi olacağını vurgulayan Shafiq, "Örneğin bir yatırımcıysanız, belirli kararlar veya belirli bir zamandaki verilere dayalı olarak yatırım yaptığınız anlamına gelir. Artık farklı olan şey, birisinin her gün dinamik olarak çevrenizdeki tüm sinyalleri kontrol etmesi olacak. Veri tabanlarınızdaki veriler de, tıpkı ChatGPT'yi kullanarak e-posta yazdığınız gibi, yapay zekâ tarafından yazılacak. Yani artık yapay zekâ sistemleri verileri yazacak ve bu veriler yine aynı sistemler tarafından tüketilecek." dedi.

“Bugün yapılan yatırımlar geleceğin iş dünyasının temelini oluşturacak”

Konuşmasında finans ve yatırım sektörünün yapay zekâ entegrasyonu açısından “en hızlı dönüşen ve dönüşmek zorunda olan” alanlardan biri olduğunu belirten Shafiq, bu dönüşümü tetikleyen başlıkları şöyle sıraladı: "Yapay zekâ sayesinde analiz ve raporlama süreçleri saniyelere iniyor. Operasyon maliyetleri düşerken, risk tespiti ve fırsat yaratma süreçleri daha isabetli hale geliyor. AI sayesinde teknik bilgi gerektirmeden ürün geliştirilebildiği için, finansal inovasyonda yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Yatırımcıların danışacağı ilk yapı insan değil, AI tabanlı yatırım ajanları olacak. Bugün yapay zekâya yapılan yatırımlar, geleceğin iş dünyasının temelini oluşturacak. Bu dönüşüm ertelenemez, çünkü yeni çağ çoktan başladı."