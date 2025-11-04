  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. iOS 26.1 ile gelen yenilikler neler? Apple yapay zekası Türkçeye kavuştu
Takip Et

iOS 26.1 ile gelen yenilikler neler? Apple yapay zekası Türkçeye kavuştu

iPhone kullanıcıları için yeni özellikler içeren yeni iOS 26.1 güncellemesi yayınlandı. Peki iOS 26.1 güncellemesi ile gelen yenilikler neler, Apple Intelligence Türkçe oldu mu? İşte detaylar..

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
iOS 26.1 ile gelen yenilikler neler? Apple yapay zekası Türkçeye kavuştu
Takip Et

iOS 26.1 güncellemesi için beta testlerinde sona gelen Apple, bugün itibariyle 26.1’in resmi sürümünü yayınladı. Peki iOS 26.1 güncellemesi ile gelen yenilikler neler, iPhone’a yeni güncelleme nasıl yüklenir?

IOS 26.1 İLE GELEN YENİLİKLER

SIVI CAM GEÇİŞ DÜĞMESİ EKLENDİ

iOS 26.1 ile gelen yenilikler neler? Apple yapay zekası Türkçeye kavuştu - Resim : 1

Güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Sıvı Cam tasarımıyla ilgili. Apple’ın iPhone’lar için geliştirdiği yeni tasarım çok fazla eleştirilmişti. Kullanıcıları ikiye bölen bu özellik için Apple, 26.1 güncellemesi ile yeni bir geçiş düğmesi ekledi. Bu düğme ile artık kullanıcılar arayüzün şeffaf yerine daha renkli kalmasını ayarlayabiliyor.

KAMERA KISAYOLU KİLİT EKRANINDAN KALDIRILABİLİYOR

Bir diğer değişiklik ise yıllar sonra geliyor. Kilit ekranında yanlışlıkla kamerayı çoğumuz açmışızdır. Apple, bu duruma iOS 26.1 güncellemesi ile el attı ve kısayolu kapatma seçeneğini ekledi.

ALARM UYGULAMASI GÜNCELLENDİ

iOS 26.1 ile gelen yenilikler neler? Apple yapay zekası Türkçeye kavuştu - Resim : 2

Apple, Alarm uygulamasını yıllar önce aşina olunan tasarıma geçirdi. 26.1 ile görüntüde görüldüğü üzere yeni bir Alarm tasarımına geçiş yapılıyor.

APPLE TV UYGULAMASINA YENİ GÜNCELLEME

Uygulama bazında da bazı yenilikler var. Apple TV uygulaması, 26.1 ile artık eskisinden daha renkli bir simgeye sahip.

APPLE INTELLIGENCE TÜRKÇE DİLE KAVUŞTU

iOS 26.1 ile gelen yenilikler neler? Apple yapay zekası Türkçeye kavuştu - Resim : 3

Yaklaşık bir yıl bekleyişin ardından Apple’ın yapay zeka aracı Apple Intelligence, Türkçe dil desteğine kavuştu. Artık aşağıdaki diller için de destek eklendiği belirtildi:

-Çince (geleneksel)
-Danimarkalı
-Flemenkçe
-Norveççe
-Portekizce (Portekiz)
-İsveççe
-Türkçe
-Vietnam

IOS 26.1 NASIL YÜKLENİR?

iPhone’da ayarlar uygulamasına girip Genel kısmından yeni güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

 

Teknoloji
Fergani’nin iki uydusundan ilk sinyal geldi
Fergani’nin iki uydusundan ilk sinyal geldi
İstanbul’da DevOps buluşması: DevOpsDays İstanbul 8. kez gerçekleşti
İstanbul’da DevOps buluşması: DevOpsDays İstanbul 8. kez gerçekleşti
Bakan Uraloğlu: Sri Lanka’daki 50 televizyon kanalı Türksat 6A’dan yayın yapıyor
Bakan Uraloğlu: Sri Lanka’daki 50 televizyon kanalı Türksat 6A’dan yayın yapıyor
iPhone 17 Pro’ya rakip! Xiaomi 17 Pro Max Türkiye’ye gelecek mi, fiyatı ne kadar olur?
iPhone 17 Pro’ya rakip! Xiaomi 17 Pro Max Türkiye’ye gelecek mi, fiyatı ne kadar olur?
Yapay zekâ bunları asla yapamayacak!
Yapay zekâ bunları asla yapamayacak!
Windows 11 kullanıcıları isyanda: Yeni güncellemedeki sorun saç baş yoldurdu
Windows 11 kullanıcıları isyanda: Yeni güncellemedeki sorun saç baş yoldurdu