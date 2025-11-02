iPhone 17 Pro’ya rakip! Xiaomi 17 Pro Max Türkiye’ye gelecek mi, fiyatı ne kadar olur?

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Apple’ın iPhone 17 modellerine rakip getirdi.

iPhone 17 etkinliğinden birkaç gün sonra Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max’i tanıttı.

Çin’de satışa sunulan bu telefonlar, çok güçlü Snapdragon işlemcilerinin yanında devasa pil kapasitelerine sahip.

Peki çok iddialı bu telefonlar Türkiye’ye ne zaman gelecek? Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Türkiye çıkış tarihi ve fiyat bilgisi…

Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max, 3nm teknolojisiyle üretilen yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle donatıldı. Bu güçlü yonga seti, telefonlara üstün performans ve enerji verimliliği sağlıyor.

Tüm modeller, yazılım tarafında Android 16 tabanlı ve büyük ekranlar için özel olarak tasarlanmış HyperOS 3 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Yazılımda öne çıkan bir yenilik ise, Apple’ın Dynamic Island özelliğine benzer bir deneyim sunan HyperIsland fonksiyonu oldu.

iPhone 17 Pro Max’e rakip gösterilen Xiaomi 17 Pro’nun Türkiye’ye ne zaman geleceği de merak konusu.

XIAOMI 17 PRO MAX TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Android kullanıcıların merakla beklediği Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin Türkiye'de 2025 yılının son çeyreğinde, yani Ekim-Aralık ayları arasında satışa sunulması bekleniyor.

Şu an için Xiaomi Türkiye tarafından yapılmış resmi bir açıklama olmasa da, önceki lansmanlara ve sektör kaynaklarına göre bu dönemde raflarda olması hedefleniyor. Ayrıca cihazların satışa çıkmasından önce ön sipariş dönemi başlatılması da muhtemel.

FİYATLANDIRMA

Fiyatı henüz belli değil, ancak Çinli marka son modellerinde ciddi donanım yükseltmeleri yaptı. Hem bu hem de ülkedeki güncel döviz kuru bağlamında Xiaomi 17 Pro ve Pro Max modellerinin en az 70 - 80 bin TL bantlarında olması bekleniyor.