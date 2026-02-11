iPhone 17 rakibi Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi belli oldu! Daha ucuz olacak

Uzun zamandır beklenen Galaxy S26 serisi için geri sayım resmen başladı. Apple’ın iPhone 17 serisiyle rekabet edecek yeni Samsung amiral gemisi modelleri, gerek donanım gerek yazılım ve yapay zeka tarafında önemli yükseltmeler ve sürprizlerle gelecek.

Tecchrunch’ın haberine göre Samsung, 25 Şubat’ta San Francisco’da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S26 serisini tanıtacağını duyurdu. Şirket, cihazların günlük etkileşimleri kolaylaştıran ve güven hissi veren Galaxy AI entegrasyonuyla öne çıkacağını belirtti.

S26 ULTRA’DA DİKKAT ÇEKEN YENİLİK

Serinin en dikkat çekici yeniliği, Galaxy S26 Ultra’da yer alacak gizlilik ekranı. Bu özellik, kullanıcıların bildirim alanı gibi hassas bölümleri meraklı gözlerden gizlemesine imkân tanıyacak.

Buna ek olarak ABD ve Çin’de Snapdragon Elite Gen 5 işlemciyle gelecek cihazlar, diğer bölgelerde Samsung’un Exynos 2600 yongasıyla satışa sunulacak. Ayrıca 5.100 mAh batarya, 60W kablolu ve 25W kablosuz şarj desteği cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında.

Akıllı telefonların yanı sıra Samsung, söz konusu etkinlikte Galaxy Buds 4 kablosuz kulaklıklarını da tanıtacak.

Etkinlik 25 Şubat TSİ 20:00’de başlayacak ve resmi olarak Samsung internet sitesi ile YouTube kanalından yayınlanacak.