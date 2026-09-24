iPhone ve Samsung’a güçlü rakip: Yeni Xiaomi modeli tanıtıldı

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Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefon serisinin yeni üyeleri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i kullanıcıların karşısına çıkardı. Yeni modellerde özellikle kamera sistemi, batarya kapasitesi ve ekran özellikleri ön plana çıkıyor. Xiaomi 18 Pro Max ise şirketin şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefonu olarak öne çıkıyor.

200 MP kamera sistemi

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max’in kamera tarafında iddialı donanımlar bulunuyor. Telefonlarda 200 megapiksellik ana kameranın yanı sıra 200 megapiksel periskop telefoto kamera yer alıyor. Kamera sistemine 50 megapiksellik Leica ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön bölümde ise 50 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor.

Telefonların arka kısmında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise 2,86 inçlik OLED ekran. Bu ekran, arka kameralarla selfie çekmek gibi farklı kullanım imkanları sunuyor.

8.500 mAh bataryaya kadar çıkıyor

Yeni modellerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de batarya kapasitesi oldu. Xiaomi 18 Pro'da 7.000 mAh kapasiteli batarya bulunurken, 18 Pro Max modelinde kapasite 8.500 mAh seviyesine ulaşıyor.

Her iki telefon da 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Ekran parlaklığı 4.000 nite ulaşıyor

Xiaomi'nin yeni modellerinde ekran tarafında da yüksek değerlere ulaşılmış durumda. Telefonların ekranları 4.000 nit seviyesine kadar parlaklık sunuyor. Bu değer, özellikle yüksek ışık altında ekranın daha rahat görülebilmesine yönelik önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

Çin fiyatları belli oldu

Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'in Çin'deki başlangıç fiyatları da açıklandı.

Xiaomi 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 895 dolar, Xiaomi 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1.044 dolar olarak duyuruldu.

Telefonların küresel satışlarının ise yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması bekleniyor.