iPhone’lar için Google Chrome tasarımı değişiyor

Chrome, Apple'ın yerleşik tarayıcısında olduğu gibi URL adres çubuğunu ("omnibox" olarak da bilinir) ekranın alt bölümüne taşıyor.

Test edilen bu tasarım değişikliği isteğe bağlı olarak sunulacak ve isteyen kullanıcılar adres çubuğunu alt kısma taşıyabilecek. Apple, iOS 15 ile birlikte URL çubuğunu varsayılan olarak Safari'nin alt kısmına taşımıştı.

Yeni Chrome özelliğini deneyebilmek için iOS'ta Google Chrome için TestFlight güncellemelerine kayıtlı olmanız gerekiyor.

Söz konusu özelliğin iOS’taki tüm Chrome kullanıcılarına gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.