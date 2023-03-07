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iPhone'un yeni renk seçeneği için geri sayım

Apple'ın iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ı yeni renk seçeneği ile sunacağı iddiaları gündemden düşmezken, çıkış tarihi için sinyal verildi.

Haber Merkezi
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Apple, Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtmıştı. Tanıtım sonrası söz konusu modellerin yeni bir renk seçeneği ile satışa çıkacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Bloomberg muhabiri, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşımda bulundu.

Mark Gurman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeşil iPhone 13'ün duyurulmasından yaklaşık bir yıl sonra, yeni bir iPhone 14 rengi gerçekten çok yakın.” İfadelerini kullandı.

Yeni renk seçeneğinin sarı olacağı iddia ediliyor.  

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