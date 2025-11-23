iPhone'unuz nefes alacak: Apple kullanıcı tepkileri sonrası harekete geçti

Akıllı telefonlar, yeni işletim sistemleriyle yapay zeka ve çok sayıda görsel yeniliğe kavuşuyor. Genelde bu tür yenilikler Android cephesinde sık sık görülse de, son yıllarda Apple da kervana katılmış durumda.

Teknoloji devi Apple, iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve macOS 26 ile tüm cihazlarını baştan aşağı yeniledi. Görsel açıdan dikkat çeken birçok özellik eklenirken, yapay zeka özellikleri de bunlar arasında.

Ancak kullanıcılar, yeni özelliklerden ziyade performans ve pil sorununa odaklanılması gerektiğini çeşitli forumlarda iletti. Bunun üzerine Apple, harekete geçti ve iOS 27 için daha sağlam planlar için düğmeye bastı.

KALİTE VE PERFORMANSA ODAKLANILACAK

Bloomberg yazarı Mark Gurman, son yayınladığı makalede Apple cephesinden önemli gelişmeler paylaştı.

Mark Gurman’a göre WWDC26’da büyük yeni özellikler öncelik olmayacak. Apple bunun yerine iOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS için öncelik hız, stabilite ve hataların temizlenmesine odaklanacak.

Apple’ın yeni tasarım dili Liquid Glass sonrası kullanıcı geri bildirimleri dikkate alınmaya başladı. Bu bağlamda bir sonraki büyük işletim sistemi, MacBook, iPad ve iPhone cihazlarda daha sorunsuz, kullanıcıyı tatmin eden bir yazılım olarak piyasaya çıkacak.

Son olarak iOS 27’nin önümüzdeki yıl haziran ayında tanıtılıp, beta programının başlayıp eylül ayında da resmi olarak yayınlanması bekleniyor.