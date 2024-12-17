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İrlanda'dan Meta'ya 251 milyon Euro ceza

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Meta'ya 29 milyon Facebook hesabını etkileyen kişisel veri ihlali nedeniyle 251 milyon Euro ceza verdi.

Haber Merkezi
AA
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İrlanda'dan Meta'ya 251 milyon Euro ceza
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun açıklamasına göre, Meta hakkında Eylül 2018'de bildirilen kişisel veri ihlaline ilişkin yürütülen iki soruşturmada nihai karara varıldı.

Bu kapsamda, 3 milyonu Avrupa Birliği'nde olmak üzere dünya genelinde 29 milyon Facebook hesabını etkileyen bu veri ihlali nedeniyle, Meta'ya 251 milyon Euro ceza verildi.

Meta söz konusu ihlali tespit etmesi ve bildirilmesinden kısa bir süre sonra gidermişti.

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