İsrail’den milyonlarca telefona korkutan mesaj! Herkese aynı anda gönderildi

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik yıkıcı saldırıları halen devam ediyor. İran dini lideri Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürüldü açıklandı. Halk tarafında ise siber saldırı paniği gündeme geldi.

Popüler uygulamaya hack saldırısı gerçekleşti ve 5 milyondan fazla kullanıcıya aynı anda mesaj gönderildi.

Savaşa silahlar kadar teknolojiler de bir kez daha gündeme geldi. İran, ülke genelinde internetin yüzde 96’sını keserken, İsrail ise İran’ın popüler uygulamasına sızmayı başardı.

İSRAİL POPÜLER UYGULAMAYI HACKLEDİ

İran’da pazar sabahı 09:52'de, patlamaların hemen akabinde başlayan bildirimler 30 dakika boyunca devam etti.

Kullanıcılara gönderilen mesajda "Yardım ulaştı" başlığı yer alırken, bununla birlikte İran askeri personeline silahlarını bırakmaları karşılığında af sözü verildi. Uygulamaya eş zamanlı gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

-"Yardım geldi, intikam vakti ulaştı. Rejimin baskıcı güçleri, masum halka yaptıklarının bedelini ödeyecek."

-"Silahlarınızı bırakın veya özgürlük güçlerine katılın. Ancak bu şekilde hayatınızı kurtarabilirsiniz. Özgür bir İran için..."

Wired tarafından edindiğimiz bilgiye göre söz konusu uygulama BadeSaba. Android uygulama mağazası Google Play Store’de 5 milyondan fazla indirilen bu uygulama, dini kategoride yer alıyor. Namaz ve diğer dini konular için geliştirilen bu uygulama, savaşın ortasında İsrail casus yazılımcıları tarafından hacklendi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Yaşanan bu durum sadece İran halkı değil, akıllı telefon kullanıcılarının büyük çoğunluğunda paniğe neden oldu.

Siber güvenlik uzmanları, bu tür bir operasyonun önceden planlanmış, sofistike bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Güvenlik danışmanı Morey Haber, bu saldırının basit bir "vur-kaç" olmadığını, bir ulus-devletin diğerine karşı yürüttüğü, önceden sızılmış sistemlerin stratejik bir zamanda tetiklendiği bir operasyon olduğunu ifade etti. Henüz saldırıyı hiçbir grup üstlenmese de, bölgedeki gerilim siber boyuta tamamen taşınmış durumda.