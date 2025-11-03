İstanbul’da DevOps buluşması: DevOpsDays İstanbul 8. kez gerçekleşti

DevOpsDays etkinlikleri, yazılım ve operasyon ekiplerinin daha uyumlu, verimli ve sürdürülebilir biçimde çalışmasını teşvik eden DevOps felsefesi ve metodolojisini yaygınlaştırmak amacıyla 2009 yılında Belçika’nın Gent şehrinde başlatıldı. Bugün 16. yılını geride bırakan etkinlik serisi, dünya genelinde 80’den fazla şehirde düzenleniyor ve düzenlendiği şehrin adını alıyor.

Türkiye’de DevOps kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen DevOps Türkiye topluluğu, yazılım ve operasyon profesyonellerini bilgi paylaşımı, iş birliği ve ağ oluşturma fırsatları etrafında bir araya getiriyor. Bu vizyonla düzenlenen DevOpsDays İstanbul’un sekizincisi, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Dedeman Bostancı İstanbul Otel ve Kongre Merkezinde geniş bir katılımcı profiliyle gerçekleştirildi. Etkinliğe finans, üretim, perakende, bulut teknolojileri, sağlık, eğitim, oyun ve danışmanlık gibi farklı sektörlerden üst düzey yöneticiler, alanında uzman profesyoneller ve genç geliştiriciler katıldı. Kalabalık topluluğun ilgiyle takip ettiği etkinlik, sektörün öncü kurumlarının desteğiyle hayata geçti. Platin sponsorlar Akbank Teknoloji, Kloia ve Bestcloudfor.me; altın sponsorlar Amazon Web Services (AWS) ve Axoft; gümüş sponsorlar Parny ve TurkNet, katkılarıyla etkinliğin verimli ve güçlü bir paylaşım ortamında gerçekleşmesini sağladı.

2025 DevOpsDays İstanbul’un açılış konuşmasını “Infrastructure as Code” kitabının yazarı ve Thoughtworks Distinguished Engineer Kief Morris, kapanış konuşmasını ise “Effective Platform Engineering” kitabının yazarı ve Platformetrics kurucusu Ajay Chankramath yaptı. Gün boyunca gerçekleşen oturumlarda Cansu Kavılı Örnek, Emin Alemdar, Ersel Yıldız, Evren Pala, Furkan Türkal, Nuno Ribeiro, Sena Yakut ve Timothy Mamo deneyimlerini paylaştı. Etkinliğin enerjisini yükselten kısa ve ilham verici “ateşleme” konuşmalarında ise Ata Ağrı, Ege Kayakıran, Fatih Kesgin ve Koray Oksay sahne aldı. Yapay zekâ destekli otomasyon araçlarının ve akıllı izleme sistemlerinin yükselişiyle birlikte, yapay zekânın yazılım geliştirme ve operasyon süreçlerine entegrasyonu öne çıkan temalar arasında yer aldı.

DevOpsDays İstanbul, yalnızca teknik içerikleriyle değil, topluluk bilincini pekiştiren paylaşım kültürüyle de öne çıkıyor. Türkiye’de yazılım ve operasyon ekosisteminin gelişimine katkı sunan etkinlik, her yıl artan katılımı ve zengin içeriğiyle DevOps yaklaşımının geleceğine yön veren uluslararası bir bilgi ve deneyim platformu olma özelliğini sürdürüyor.