İtalya’dan ChatGPT’ye yeşil ışık

İtalyan veri koruma kuruluşu Garante, yapay zeka sohbet robotunun ülkede tekrar erişilebilir hale gelmesi konusunda yeşil ışık yaktı.

Garante, ChatGPT’nin ülkede tekrar erişim izni alabilmesi için veri korumaya ilişkin bir dizi düzenlemeye uyması gerekeceğini duyurdu.

Söz konusu gereksinimlerin, 30 Nisan’a kadar karşılanması gerektiğinin altı çizildi.

İtalya geçtiğimiz günlerde, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin kullanımını yasakladığını duyurmuştu.

Garante’den yapılan açıklamada, “OpenAI’in, bilgilerle ilgili kişisel verilerin korunması, ilgili tarafların, kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların hakları ve kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı için garantör tarafından getirilen gerekliliklere uyması için 30 Nisan’a kadar süresi olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Reuters'e konuşan bir sözcü, "İtalyan Garante'nin kararını yeniden gözden geçirmesinden mutluyuz ve ChatGPT'yi İtalya'daki müşterilerimizin kullanımına sunmak için onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.