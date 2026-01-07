İTO’dan KOBİ’lere yapay zeka yol haritası

DENİZ GÜLDAĞ / LAS VEGAS

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak nitelenen CES’te Türkiye pavilyonuna İstanbul Ticaret Odası liderlik ediyor. İTO Yönetim Kurulu üyeleri Yakup Köç ve Murat Hazıroğlu Oda’nın CES’teki faaliyetlerini ve üyelerini yapay zeka ve dijitalleşme ile güçlendirecek çalışmaları özetle şöyle anlattı:

İTO 1965’ten bu yana pek çok alana yönelik kesintisiz biçimde fuarlar düzenliyor. Özellikle KOBİ’lerimizin gelişmeleri için uluslarası fuarlara katılımını teşvik ediyoruz.

İTO Başkanımız Şekip Avdagiç’in de KOBİ’lerimizin ve start-up katılımına önem verdiği CES’e Türkiye’den 20 katılımcımızla birlikte geldik. Hem ürettikleri teknolojileri ve ürünleri dünyaya tanıtmak hem de dünyadaki yeni teknolojileri izlemek için buradayız.

CES’e katılımın bu yıl ciddi biçimde arttığını gözlemledik. Artık ülkeler teknolojiye büyük yatırım yapıyor. Bu alana ayırdıkları bütçeler de ciddi boyutlara ulaştı. Çünkü, katma değer giderek artan ölçüde yeni teknolojiler ile sağlanıyor.

İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup Köç (sağda) ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu ekonomim.com’a CES’te İTO’nun faaliyetlerini ve 2026 KOBİ’lerin rekabet gücünü yapay zeka ile artıracak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İTO, yapay zeka sempozyumu düzenleyecek

İTO’nun 850 bin üyesi olduğunu hatırlatan Murat Hazıroğlu, “yapay zeka, şirketlerin rekabetini güçlendirmede en kritik unsur haline geldi. Bugün yapay zekanın gündelik yaşamın en temel alanlarında merkeze oturmaya başladığını görüyoruz. Herkesin yapay zekanın kullanıldığı satacak ürünleri çoğaldı. Artık yapay zeka, yeni ürünlerin rekabetinde başlı başına bir motivasyon kaynağı oldu. Evet, dünya çapında 86 milyonluk büyük bir iş kaybına yol açması bekleniyor ancak 93 milyon da yeni iş oluşacak. Bizim odağımız bu 93 milyon yeni işten gençlerimizin ve iş dünyamızın azami pay alması” dedi.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ve yönetim kurulunun konuyla ilgili aldığı son karara da değinen Murat Hazıroğlu, “İlk kez sizinle paylaştığımız bu karar uyarınca, KOBİ’lerimizin üretimlerini yapay zekayla güçlendirmek için çalışmalar yapacağız. İlk adımda, büyük bir etkinlik düzenliyoruz. KOBİ’lerimizin üretken yapay zekadan yüksek pay alması için neler yapılması gerektiğini masaya yatıracağımız bir sempozyumu en geç nisan ayındüzenleyeceğiz. Mayıs gibi de, 8-9 başlık etrafında start-up’larımızın da dahil olduğu üretken yapay zeka masaları oluşturulacak. Otomotive, eğitime, diğer alanlara ilişkin en uzman, alanında en iyi isimlerle ilerleyeceğiz. Böylece KOBİ’lerimizin üretken yapay zekayı işlerinde kullanırken en yüksek faydayı ve verimi elde etmelerine yardımcı olacağız. Etkinliğin sonunda ise 850 bin üyemize yol haritası sunacak bir kitapçık planlıyoruz. Hedefimiz KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracak bu çalışmaları 2026 içinde tamamlamak” açıklamasında bulundu.