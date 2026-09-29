İTÜ ARI Teknokent’ten teknoloji ve girişimcilik ekosistemine değer katanlara 68 ödül!

İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen BEETECH 2026 Ödül Töreni’nde, bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının 2025 yılı performansları; hissedarlarının akademisyenlerden oluşup oluşmadığı, kuluçka firması olarak faaliyet gösterme süresi ve İTÜ ARI Teknokent’te istihdam ettikleri Ar-Ge personeli sayısı göz önünde bulundurularak akademik, kuluçka, küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere beş kategoride değerlendirildi.

BEETECH kapsamında uygulanan performans değerlendirme sistemi; firmaların performanslarının ölçülmesi, kendi kategorilerinde kıyaslanması ve geri bildirim sağlanmasına yönelik kurgulanan BEETECH Performans Karnesi ve bu karneye yansıyan başarıların taçlandırılmasını, görünür kılınmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan BEETECH Ödülleri olmak üzere iki temel bileşenden oluşuyor.

Performans Karnesi’nde ticari faaliyet ve iş birliği değerlendirildi

BEETECH Performans Karnesi’nde firmaların 2025 yılı performansları, Ticari Faaliyet ve İş Birliği olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirildi. Ticari Faaliyet kapsamında Ar-Ge Geliri, Ar-Ge İhracatı, Ar-Ge Gideri, Ticarileşme ile TTO Süreçleri ve Proje Çıktıları; İş Birliği kapsamında ise İTÜ ile İş Birliği ve Yönetici Şirket ile İş Birliği kriterleri esas alındı.

2025 Performans Karnesi’nin tamamı göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelere göre, büyük ölçekli firma kategorisinde Hitit Bilgisayar, orta ölçekli firma kategorisinde FEV TR Otomotiv ve Enerji, küçük ölçekli firma kategorisinde Pixery Bilgi Teknolojileri, kuluçka firma kategorisinde Flowbase Yazılım ve akademik firma kategorisinde Vagustim Sağlık Teknolojileri birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kategori birinciliklerinin yanı sıra Performans Karnesi’nin belirli başlıklarında ve farklı kriterlerinde öne çıkan firmalara “Ar-Ge’de Kadının Gücü”, “İhracatın Lideri”, “İTÜ ile İş Birliği”, “Yönetici Şirket ile İş Birliği” ve “Bilgiyi Değere Dönüştürenler Özel Ödülleri” de takdim edildi. Beş özel ödül başlığının her biri akademik, kuluçka, küçük, orta ve büyük ölçekli firma kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilirken, kategori birincilikleriyle birlikte Performans Karnesi sonuçlarına göre toplam 30 ödül verildi.

Girişimcilik ekosistemine değer katan başarı ve iş birliklerine özel ödüller

Performans Karnesi sonuçlarına göre bölgede faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına takdim edilen 30 ödülün yanı sıra, BEETECH 2026’da akademik birikimin ticarileşmesinden kampüste doğan girişimlere, İTÜ Çekirdek ve Innogate girişimlerinin gelişiminden ekosistemi güçlendiren iş birliklerine uzanan farklı alanlarda 38 özel ödül daha sunuldu.

Bu kapsamda, akademik firmaların 2021–2025 dönemindeki ticarileşme performanslarını öne çıkaran Akademik Birikimin Ticari Başarısı Özel Ödülü beş firmaya takdim edildi. İTÜ proje takımlarından doğarak şirketleşen ve İTÜ ARI Teknokent bünyesine katılan bir girişim ise Kampüste Filizlenenler Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

İTÜ Çekirdek ve Innogate girişimlerinin girişimcilik yolculuklarında ulaştıkları aşamaları görünür kılan Çekirdek’ten Yetişenler “Start Up”, Çekirdek’ten Yetişenler “Scale Up” ve Kuluçkadan Global Rekabete “Innogate” Özel Ödülleri kapsamında toplam dört ödül takdim edildi.

BEETECH 2026’da ekosistemin gelişimine uzun soluklu iş birlikleri, sektörel uzmanlık, girişimcilik destekleri ve yatırım alanlarında katkı sunan paydaşlar da ödüllendirildi. Dikey Paydaşlar Stratejik İş Birliği, Dikey Paydaşlar, Ekosistem Paydaşlığı ve ARI FON Paydaşlığı Özel Ödülleri kapsamında paydaşlara toplam 28 ödül verildi.

Prof. Dr. Mandal: Genç yeteneklerimizi birinci sınıftan itibaren birlikte geliştirmeliyiz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, törende yaptığı konuşmada, genç yeteneklerin gelişiminde üniversite ve teknokentin ortak sorumluluğuna dikkat çekti. Üniversite, sanayi, kamu ve toplumun birlikte çalıştığı bütünleşik bir araştırma ve girişimcilik ekosisteminin önemini vurgulayan Mandal, şu değerlendirmelerde bulundu: “En kıymetli gücümüz, üniversitemize büyük bir istek ve bilinçle gelen genç yeteneklerimiz. Onların potansiyelini geliştirmek için öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren araştırma, teknoloji geliştirme ve girişimcilik süreçleriyle buluşturmalıyız. Aynı kampüsü paylaştığımız teknokent firmalarımızla bu konuda çok önemli bir fırsata sahibiz. Uzun dönemli stajlar, aday mühendislik imkânları ve ortak projelerle gençlerimizin bu ekosistemin doğrudan parçası olmasını sağlamalıyız. ITUTECH ile desteklediğimiz öğrenci proje takımlarımız ve ders dışı öğrenme yaklaşımımız da bu anlayışın önemli adımları. Birlikte öğrenerek, birlikte geliştirerek ve birlikte başararak gençlerimizin yeteneklerini ülkemizin geleceğine yön verecek teknoloji ve girişimlere dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

Prof. Dr. Sağlamer: İTÜ ARI Teknokent, yıllar içinde emekle büyüyen güçlü bir ekosisteme dönüştü

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, törende gerçekleştirdiği konuşmada, İTÜ ARI Teknokent’in kuruluş hikâyesini paylaşırken, 1996–2004 yılları arasında iki dönem İTÜ Rektörü olarak görev yaptığı süreçte bu yapının temellerinin atılmasına yönelik yürütülen çalışmaları da aktardı. Bugün güçlü bir teknoloji ve girişimcilik ekosistemine dönüşen İTÜ ARI Teknokent’in uzun yıllara yayılan bir vizyon, kararlılık ve ortak emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Sağlamer, girişimcilere içinde bulundukları ekosistemin ardındaki birikimin ve emeğin değerini aktardı. Sağlamer, geçmişten bugüne taşınan bu birikimin yeni nesil girişimciler ve teknoloji şirketleriyle gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Dikbaş: BEETECH Ödülleri, beş yıllık büyümemizin arkasındaki değeri görünür kılıyor

BEETECH Ödülleri’nin, İTÜ ARI Teknokent’in son beş yılda ortaya koyduğu gelişimi ve bu gelişimin arkasındaki başarıları görünür kıldığını vurgulayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, şöyle konuştu: “2020–2025 döneminde firma sayımız yüzde 29 artarak 423’e ulaşırken, toplam ciromuz yüzde 42, ihracatımız yüzde 72, Ar-Ge gelirimiz ise yüzde 115 büyüdü. Akademik firma sayımız da 81’den 104’e yükseldi ve bugün en fazla akademik firmaya sahip teknokentlerden biriyiz. Bu veriler, firmalarımızın ve girişimlerimizin teknoloji üretiminde, Ar-Ge’de ve ihracatta ortaya koyduğu gelişimi somut biçimde gösteriyor. BEETECH Ödülleri ile bu gelişimin arkasındaki emeği ve başarıyı görünür kılıyor; güçlü ticari performanslarının yanı sıra üniversite–sanayi iş birliği, Ar-Ge, girişimcilik ve teknoloji üretiminde öne çıkan firmalarımıza ve iş birlikleriyle ekosistemimizi güçlendiren paydaşlarımıza ödüllerini takdim ediyoruz. 2027’de 25. yılımızı karşılamaya hazırlanırken, İTÜ çınarının altında, İTÜ ARI Teknokent’te, teknolojiye ve Ar-Ge’ye dayalı girişimcilikte küresel ölçekte yeni değerler üretmeye devam edeceğiz.”

İşte BEETECH 2026 Ödülleri Kazananları:

AKADEMİK FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: VAGUSTIM SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

KULUÇKA FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: FLOWBASE YAZILIM

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: PIXERY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

ORTA ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: FEV TR OTOMOTİV VE ENERJİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ BİRİNCİSİ: HİTİT BİLGİSAYAR

AR-GE’DE KADININ GÜCÜ ÖZEL ÖDÜLÜ: SILVERBERRYTECH / RAYMARE / AQUATAYF BİYOTEKNOLOJİ / ETCBASE YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ / YAPI KREDİ TEKNOLOJİ

İHRACATIN LİDERİ ÖZEL ÖDÜLÜ: VAGUSTIM SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ / FLOWBASE YAZILIM / PİXERY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / RENESAS DESIGN TURKEY / HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ

İTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: VIRGASOFT YAZILIM / WEARTECHCLUB / LA2 DYNAMICS / FEV TR OTOMOTİV VE ENERJİ / TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİCİ ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: SILVERBERRYTECH / ALLERGY MATE TEKNOLOJİ / NORM ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ / MTECH TEKNOLOJİ / AGITO BİLGİSAYAR

BİLGİYİ DEĞERE DÖNÜŞTÜRENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: TAY YAZILIM / WEARTECHCLUB / ENWAIR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ / ODINE SOLUTIONS / TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

AKADEMİK BİRİKİMİN TİCARİ BAŞARISI ÖZEL ÖDÜLÜ: INVENT YAZILIM / TECHNOBEE / ARC HAVACILIK UZAY SANAYİ / KUPFER / DİVİT TEKNOLOJİ

KAMPÜSTE FİLİZLENENLER ÖZEL ÖDÜLÜ: DIVEBOTICS DENİZ TEKNOLOJİLERİ

ÇEKİRDEK’TEN YETİŞENLER “START UP” ÖZEL ÖDÜLÜ: ARYA AI / BLOOCELL

ÇEKİRDEK’TEN YETİŞENLER “SCALE UP” ÖZEL ÖDÜLÜ: RNV ANALYTICS

KULUÇKADAN GLOBAL REKABETE “INNOGATE” ÖZEL ÖDÜLÜ: RUMITECH

DİKEY PAYDAŞLAR STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ: ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB) / ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ (ELDER) / ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) / HALKBANK/ TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU (TOGG)

DİKEY PAYDAŞLAR ÖZEL ÖDÜLÜ: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ASTRAZENECA / İSEK - İSTANBUL SAĞLIK ENDÜSTRİSİ KÜMELENMESİ / MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HEDEFLİ TEDAVİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ / TTGV / PLUG AND PLAY / INNOTALENTPLUS

EKOSİSTEM PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: ELGİNKAN VAKFI / AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK / YAPI KREDİ TEKNOLOJİ / HAYAT KİMYA / TEB / BACACI YATIRIM HOLDİNG / YALÇINER PATENT / ENERJİSA ENERJİ / ANADOLU ISUZU / DÜZCE TEKNOPARK

ARI FON PAYDAŞLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ: MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER/ / ÖDEAL / COMMENCIS TEKNOLOJİ / RASYONET BİLGİSAYAR / SFS DANIŞMANLIK