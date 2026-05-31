Japon SoftBank’tan Fransa’ya 75 milyar Euro yapay zeka yatırımı

Deniz Güldağ

Japon teknoloji yatırım devi SoftBank, Avrupa’nın en büyük yapay zeka altyapı projesini hayata geçirmek için Fransa’ya 75 milyar euroya kadar yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, ülkenin kuzeyindeki Hauts-de-France bölgesinde devasa bir yapay zeka veri merkezi ve ülke geneline yayılan gelişmiş bir bilgi işlem ağı kurmayı hedefliyor.

Yatırım, Avrupa’nın yapay zeka altyapısında ABD ve Çin ile arasındaki farkı kapatmaya çalıştığı bir dönemde geliyor. Teknoloji sektöründeki yöneticiler, yapay zeka uygulamalarına yönelik hızla artan talebin karşılanabilmesi için çok büyük ölçekli veri merkezlerine ihtiyaç duyulacağını vurguluyor.

Masayoshi Son’un liderliğindeki SoftBank, yapay zekaya yönelik yatırımlarını son yıllarda önemli ölçüde artırdı.

Şirket, daha önce ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ye 60 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Fransa projesi ise SoftBank’ın ABD dışındaki en büyük yapay zeka yatırımı olarak öne çıkıyor.

İlk aşamada SoftBank Fransa'ya, 2031 yılına kadar 3,1 gigawatt kapasiteye sahip bir yapay zeka veri merkezi kurulması için 45 milyar euroluk yatırım yapacak. Projenin ilerleyen aşamalarında buna ek olarak 2 gigawatt daha kapasite inşa edilmesi planlanıyor.

Tamamlandığında toplam 5 gigawatt kapasiteye ulaşacak veri merkezi kompleksi, yaklaşık beş nükleer santralin enerji üretimine veya New York şehrinin enerji talebine eşdeğer bir kapasiteye sahip olacak. SoftBank’ın ülkeye toplam yatırımının yaklaşık 75 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

Avrupa, yapay zeka veri merkezlerinin inşasında halen ABD, Çin ve Orta Doğu’nun gerisinde bulunuyor. Fakat SoftBank’ın Fransa’daki dev yatırımı, kıtanın küresel yapay zeka yarışındaki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.