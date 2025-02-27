Japonya merkezli Dymon Co Ay'a uzay aracı fırlattı! Keşif yapan ilk özel şirket olacak

Japonya'nın Ay gezgini dünyanın ilk özel Ay keşfine çıktı. Dymon Co Ay'a uzay aracı fırlatt. Tokyo merkezli şirket, Ay yüzeyini keşfeden ve fotoğraflayan dünyanın ilk özel şirketi olmayı hedefliyor.

"Yaoki" Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı

Kyodo News'un haberine göre, Tokyo merkezli şirketin "Yaoki" isimli uzay aracı, milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Mart ayı başlarında Ay'ın güney kutbuna ulaşacak

Yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda ve genişliğinde, 8 santimetre yüksekliğinde olan 498 gramlık uzay aracının mart ayı başlarında Ay'ın güney kutbuna ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda Yaoki'nin ayın yüzeyini fotoğraflaması ve bazı araştırmalar için veri toplaması bekleniyor.

Uzay aracının Ay'a indikten sonra konuşlandırılmadan önce sıcaklığa alışması için yaklaşık 5 gün beklemede kalacağı belirtiliyor.

Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

"IM-1" misyonu kapsamında uzaya yollanan "Odysseus" adlı uzay aracı, 24 Şubat'ta iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.