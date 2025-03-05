JBL, yeni ürünleri Partybox Club 120 ve Stage 320’i beyaz renkle satışa sundu

Ses teknolojisi alanında 75 yıldır kulaklık ve hoparlörleriyle öne çıkan JBL, yeni taşınabilir hoparlör modelleri PartyBox Club 120 ve PartyBox Stage 320’ye yeni renk ekledi.

JBL PartyBox Club 120, taşınabilir tasarımı, 12 saatlik pil ömrü ve IPX4 suya dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Bluetooth bağlantısı, mikrofon ve gitar girişleriyle kullanıcıları sahnenin yıldızı yaparken, JBL PartyBox uygulaması üzerinden ışık gösterileri ve EQ ayarları özelleştirilebiliyor. Ayrıca, JBL Auracast özelliğiyle diğer hoparlörlerle kablosuz bağlantı kurulabiliyor.

Diğer hoparlörlerle entegre çalışıyor

JBL PartyBox Stage 320 ise daha büyük alanlar için ideal. İki adet 6.5” woofer ve 25 mm tweeter’a sahip. 18 saate varan pil ömrü ve değiştirilebilir bataryasıyla kesintisiz eğlence sunuyor. Teleskopik sapı ve sağlam tekerlekleriyle kolay taşınabilen Stage 320, su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Senkronize ışık gösterisi ve flaş efektleriyle görsel bir şölen sunarken, JBL uygulaması ve Auracast özelliğiyle diğer hoparlörlerle entegre çalışabiliyor.

Her iki model de iç mekan ve dış mekan partileri için mükemmel bir seçenek sunuyor.