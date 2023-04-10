Joe Biden’dan “fenomenler ordusu”

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, seçimlerde gençleri etkilemek için fenomenler ile iş birliği yapmayı planlıyor.

Biden, 2024 seçimlerinde Z kuşağı seçmenlerini kazanmak için TikTok fenomenlerinden oluşan bir ordu kurmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'in haberine göre, başkanın dijital strateji ekibi sosyal medya fenomenleriyle bağlantı kurarak yönetimin Z kuşağına hitap eden tanıtımı için onlardan yardım istiyor.

Oksijen’de aktarılana göre, Biden'ın popülariteyi arttırmak için sosyal medyadan yararlanma planına, Beyaz Saray'ın dijital stratejiye verdiği önemin bir kanıtı olarak, başkan yardımcısı olarak atanan Rob Flaherty öncülük edecek.