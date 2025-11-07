  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Kara delikten rekor parlama: 10 trilyon güneş gücünde ışık
Takip Et

Kara delikten rekor parlama: 10 trilyon güneş gücünde ışık

Araştırmacılar, bir kara delikte bugüne kadar kaydedilen en büyük parlamanın, en parlak noktasında 10 trilyon Güneş’in parlaklığına eş değer olduğunu tespit etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kara delikten rekor parlama: 10 trilyon güneş gücünde ışık
Takip Et

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, 2018'de keşfedilen bir kara delikte hala gözlemlenebilen bir parlamayı geriye dönük olarak inceledi.

Araştırmacılar, bu parlamanın bugüne kadar kayıtlara geçen kara delik parlamalarından 30 kat daha parlak olduğunu, zirve yaptığı noktada 10 trilyon Güneş'in parlaklığına ulaştığını saptadı.

Böyle büyük bir parlamaya neyin neden olduğunu belirlemeye çalışan araştırmacılar, kara deliğin, Güneş'ten en az 30 kat büyük bir yıldızı parçalara ayırarak yavaşça içine çekmiş olabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" adlı dergide yayımlandı.

Teknoloji
Dev teknoloji fonundan yapay zeka balonu açıklaması: Yükselişin temeli sağlam!
Dev teknoloji fonundan yapay zeka balonu açıklaması: Yükselişin temeli sağlam!
GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha ertelendi: Yeni tarih de belli oldu
GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha ertelendi: Yeni tarih de belli oldu
Canlı yayınlar ekosistem oluşturdu: 5 yıl içinde 5 milyar doları aşması bekleniyor
Canlı yayınlar ekosistem oluşturdu: 5 yıl içinde 5 milyar doları aşması bekleniyor
Çin'den Nvidia'nın hayallerini suya düşürecek hamle
Çin'den Nvidia'nın hayallerini suya düşürecek hamle
Gemini, 'tahmin' piyasalarına giriyor
Gemini, 'tahmin' piyasalarına giriyor
Dev Alman bankası yapay zeka balonundan korunmaya çalışıyor
Dev Alman bankası yapay zeka balonundan korunmaya çalışıyor