Karbon ayak izini bilmeyen KOBİ yarın ihracat yapamayabilir

Sera gazı (karbon ayak izi) hesaplamaları Türkiye’de giderek yaygınlaşıyor. Ancak birçok küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ), konunun sadece büyük sanayi kuruluşlarını ilgilendirdiğini düşünüyor. Oysa uzmanlara göre durum tam tersi. Doç. Dr. Murat Tarhan ile KOBİ’ler için karbon yönetimini konuştuk.

KOBİ’ler neden karbon ayak izini gündemine almalı?

Çünkü artık zincirin bir halkası olmak yetiyor. Büyük firmalar kendi karbon ayak izlerini hesaplarken tedarikçilerinden de veri istiyor. Yani siz küçük bir üretici olsanız bile, çalıştığınız büyük firma sizden karbon verisi talep edebilir. Özellikle ihracat yapan ya da ihracatçıya üretim yapan KOBİ’ler için bu durum kritik. Avrupa Birliği’nin karbon düzenlemeleri devreye girdikçe, karbon yoğun üretim yapan firmalar ek maliyetlerle karşılaşabilir.

KOBİ için karbon ayak izi hesaplamak zor ve pahalı mı?

Sanıldığı kadar karmaşık değil. Öncelikle işletmenin ne kadar elektrik, doğalgaz, yakıt tükettiği belirlenir. Bunlar zaten faturalar üzerinden görülebilir veriler. Üç temel alan var. Doğrudan yakıt kullanımı. Elektrik tüketimi ,Tedarik ve lojistik kaynaklı dolaylı emisyonlar. İlk aşamada elektrik ve yakıt tüketimini bilmek bile önemli bir başlangıçtır. Bu süreç, işletmenin kendi maliyetlerini daha net görmesini de sağlar.

Bu sürecin KOBİ’ye somut faydası ne olur?

En somut fayda maliyet kontrolüdür. Karbon ayak izi çalışması yapan işletme, enerji kayıplarını ve verimsizlikleri daha net görür. Gereksiz elektrik tüketimi azalır. Yakıt tasarrufu sağlanır. Üretimde verimlilik artar. Ayrıca bankalar ve finans kuruluşları sürdürülebilir projelere daha uygun kredi imkanları sunuyor. Karbon yönetimi yapan KOBİ, finansmana erişimde avantaj sağlar.

KOBİ’ler nereden başlamalı?

Panik yapmadan, küçük adımlarla başlamalılar. Son bir yılın elektrik ve yakıt faturalarını analiz etsinler. Enerji yoğun süreçleri tespit etsinler. Basit enerji verimliliği önlemleri alsınlar (LED aydınlatma, makine bakım planı gibi). Gerekirse danışmanlık desteği alarak karbon ayak izi hesaplaması yaptırsınlar. Unutulmamalı ki ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz.

Geç kalan KOBİ’leri nasıl bir risk bekliyor?

En büyük risk rekabet kaybı. Büyük firmalar tedarik zincirlerini karbon kriterlerine göre yeniden şekillendiriyor. Karbon verisi olmayan işletmeler, zamanla bu zincirin dışında kalabilir. Bugün adım atan KOBİ avantaj sağlar. Yarın zorunlu olduğunda harekete geçmek ise daha maliyetli olur.

Sonuç

Karbon ayak izi artık yalnızca çevre hassasiyeti değil, ticaretin yeni kuralı haline geliyor. Uzmanlara göre KOBİ’ler için en doğru strateji; beklemek yerine bugünden ölçmek, planlamak ve adım atmak.