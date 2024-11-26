Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X6 tanıtıldı: Çinli dev Android işletim sistemine veda etti

Huawei, Android işletim sistemine resmen veda etti. Çinli firmanın kısa süre önce tanıttığı Huawei Mate X6 resmiyet kazanırken, söz konusu telefon HarmonyOS NEXT işletim sistemi ile geliyor. Android'in yerini alan bu işletim sistemi yakında daha fazla Huawei cihaza ulaşacak.

Dönelim Huawei Mate X6'ya. Çinli firmanın yeni katlanabilir telefonu hem daha büyük hem de daha net görüntüler sunan ekranlarla geliyor. İşte Mate X6'nın tüm özellikleri ve fiyatı...

HUAWEI MATE X6 TANITILDI

Şık tasarıma sahip Huawei Mate X6, içinde 7,93 inç, dışında ise 6,5 inç boyutunda iki farklı ekranla donatıldı. 120 Hz yenileme hızına sahip bu sırasıyla maksimum 1.800 ve 2.500 nit parlaklığa sahip ekranlar, LTPO teknolojisiyle geliyor.

Gücünü Huawei tarafından geliştirilen Kirin 9020 işlemciden alan X6, parmak izi sensörünü yan tarafına entegre ediyor. Pil ve hızlı şarj tarafında da oldukça tatmin edici.

66W kablolu ve 55W kablosuz şarj destekli 5.110 mAh batarya üzerine kurulan telefon, içte ve dışta olmak üzere iki farklı 8 megapiksellik selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Kameralardan bahsetmişken Mate X6 arka tarafında f/1.4-f/4.0 değişken diyaframa ve OIS’e sahip 50 megapiksel geniş açı, 40 megapiksel F/2.2 ultra geniş açı, 5 cm’den makro yetenekli özel bir 1.5 megapiksel kamera ve 4x optik zoom yetenekli 48 megapiksel periskop telefoto kameralar ile donatıldı.

Ayrıca OIS’e sahip F/3.4 diyaframlı telefoto kamera, 100x’e kadar dijital zoom sunuyor. Kutusundan HarmonyOS 4.3 ile çıkan ancak HarmonyOS NEXT’e güncelleneceği aktarılan cihaz için, 12GB / 16GB RAM ve 256GB / 512GB / 1TB depolama seçenekleri sunuluyor. 1.795 dolarlık telefonun Türkiye’de satılıp satılmayacağı şimdilik belirsiz.