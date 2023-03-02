Katlanabilir telefon satışları ilk kez düştü
Katlanabilir telefon satışları, piyasaya sürülmelerinin ardından tarihte ilk kez düşüş yaşadı.
DSCC'nin (Display Supply Chain Consultants) hazırladığı rapora göre, katlanabilir akıllı telefon pazarı, 2022'nin 4. çeyreğinde yıllık bazda ilk kez düşüş kaydetti.
Katlanabilir akıllı telefon sevkiyatının 2022'nin 4. çeyreğinde, 2022'nin 3. çeyreğine kıyasla yüzde 48 ve 2021'in 4. çeyreğine kıyasla yüzde 26 düştüğü aktarıldı.
Ekim 2022'nin başından Aralık 2022'nin sonuna kadar 3,1 milyon katlanabilir akıllı telefon dağıtımı yapıldı. 2022'nin dördüncü çeyreğinde sevkiyatlarda düşüş görülse de, 2022'deki toplam sevkiyat sayısı yüzde 62 artarak 12,9 milyon adede yükseldi. Samsung, yüzde 83'lük pazar payıyla katlanabilir akıllı telefon pazarında liderliğini sürdürdü.