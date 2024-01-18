Kendi enerjisini üretebiliyor: Bataryasız sensör geliştirildi

MIT'nin internet sitesindeki habere göre, üniversite bünyesinde geliştirilen ısı sensörü özel bir kurulum veya bakım gerektirmiyor. Bataryasız sensör, içinden akım geçen bir elektrik kablosuna iliştirildiğinde kablonun çevresinde oluşan manyetik alandaki enerjiyi toplayarak kendi enerjisini üretebiliyor ve bir motorun güç kablosu gibi makinelerin ulaşılması zor kısımlarında güç tüketimi hakkında bilgi sağlıyor.

Mühendisler, sensörün ilk kez faaliyete geçerken kullanacağı voltaja ulaşılana değin enerji depolaması için sisteme kapasitör ve transistörler ağı kurdu ve cihazın ısınmasına engel olmak için sensöre bir mikrodenetleyici ekledi.

Benzerlerinin üretilmesini teşvik eden araştırmacılar, bataryasız sensör tasarımının manyetik alanın yanı sıra titreşim ve gün ışığı gibi diğer güç kaynaklarına da uyarlanabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları, "IEEE Sensors Journal"da yayımlandı.