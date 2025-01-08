Kloia’dan IBM işbirliği ile Türkiye’de bir ilk: Yerel yönetilen APM hizmeti

Kloia ve IBM, benzersiz çözümler sunarak işletmelere bilişim teknolojileri altyapılarını daha verimli yönetme imkânı sunmak için güçlerini birleştirdi. Bu noktada IBM, Instana’nın güçlü analiz yeteneklerini kloia’nın esnek hizmet modeliyle birleştirerek, SaaS ve On-Premise seçenekleriyle sektörde fark yaratmayı amaçlıyor. Kloia, Instana ürününü çözümlerine entegre ederek müşterilerinin BT altyapılarını daha verimli ve güvenilir hale getirmelerine yardımcı oluyor. Kloia için bu ürünün anlamı, sektöre sunduğu erişim kolaylığı ve kapsamlı çözümler sunabilmesi. Genellikle sektörde bu tür çözümler ayrı ayrı bulunurken, bu ürün; yük testi, sentetik test ve kök neden analizini tek bir bütünleşik yapı altında sunarak fark yaratmakta. IBM Instana'yı Türkiye'de hem SaaS hem de On-Premise olarak sunabilen ve aynı zamanda yönetilen servis olarak sağlayan ilk ve tek firma olarak öne çıkıyor. Böylece, gözlemlenebilirlik (observability) alanında sınırlı kaynaklara sahip firmalar için gözlemlenebilirlik seviyesini üst düzeye çıkarırken yönetim yükünü de ortadan kaldıran bir altyapı sunuyor. Bu altyapı, 2017'den beri Instana konusunda deneyime sahip olan kloia tarafından Kubernetes mimarisi ile yönetilen servisler olarak sunuluyor.

Testgenie’den inovatif çözüm

Günümüz dijital dünyasında işletmeler için kesintisiz hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak hayati önem taşıyor. Testgenie, geliştirdiği proaktif izleme sistemi ile bu hedefe ulaşmak isteyen işletmelere güçlü bir çözüm sunuyor. Testgenie, sentetik izleme ve yük testi teknolojilerini bir araya getirerek işletmelerin sistemlerini gerçek zamanlı olarak analiz etmelerini ve olası sorunları önceden tespit etmelerini sağlıyor. Bu sayede sistemler, sanal kullanıcılar aracılığıyla sürekli olarak test edilerek, sorunlar müşteri deneyimini etkilemeden önce çözüyor. IBM Instana entegrasyonu sayesinde sorunların kökeni hızla tespit ediyor ve çözüm sürecini hızlandırıyor. Bu konsept sorunların önceden çözülmesine olanak tanıtarak müşteri memnuniyeti artıyor ve marka değerine olumlu katkı sağlıyor. Aynı zamanda sistemin kampanya dönemlerinde karşılayabileceği yükler önceden tahmin edilerek, olası sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Testgenie, özellikle perakende, finans, bankacılık, sigorta ve üretim gibi BT sistemlerinin kritik olduğu sektörlerdeki işletmeler için büyük avantajlar sunuyor. Testgenie ile işletmeler, sistemlerini sürekli olarak optimize ederek, müşteri memnuniyetini artırabiliyor ve rekabette öne çıkabilme avantajı elde ediyor.

IBM Instana ile Sistemlerinizi Akıllı Hale Getirin: Yapay Zekâ Destekli Kök Neden Analizi ile Sorunlara Hızlı Çözümler Sunun

Günümüzün karmaşık BT ortamlarında, işletmelerin sistem performansını sürekli olarak izleyebilmesi ve olası sorunlara hızla çözüm getirmesi büyük önem taşıyor. IBM Instana, yapay zekâ destekli gelişmiş analitik yetenekleriyle işletmelere IT altyapılarını derinlemesine anlama ve sorunlara proaktif bir şekilde müdahale etme olanağı sunarak bu ihtiyaca yanıt veriyor.

IBM Instana, hibrit bulut ortamlarında 300'den fazla teknolojiyi destekleyerek işletmelere tüm sistemlerini tek bir platform üzerinden izleme imkânı sunuyor. Yapay zekâ tabanlı kök neden analizi ile sorunların kaynağını hızla tespit edip çözüm sürecini kısaltırken, gerçek kullanıcı davranışlarını analiz ederek kullanıcı deneyimini optimize etmeye de katkı sağlıyor. Ayrıca, otomasyon özellikleri sayesinde sorunlara otomatik çözümler üreterek iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Kloia ve IBM iş birliği ile sunulan bu yenilikçi çözümler, Türkiye’deki işletmelere IT altyapılarında verimlilik, güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti sağlamada yeni bir standart getiriyor.