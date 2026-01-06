Kritik uyarı: İnsanlığı tehdit edecek yapay zeka için zaman var

Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği yönündeki senaryolarla gündeme gelen önde gelen yapay zeka uzmanlarından Daniel Kokotajlo, bu tür bir tehdidin ortaya çıkma zamanını erteledi.

"Yapay zeka devrimi beklenenden uzun sürecek"

Eski bir OpenAI çalışanı olan Kokotajlo, yapay zeka sistemlerinin kendi kendini geliştirerek “süper zekaya” ulaşmasının, ilk tahminlerinden daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Nefes'in haberine göre Kokotajlo, Nisan ayında yayımladığı AI 2027 adlı senaryoda, denetimsiz yapay zeka gelişiminin 2027 itibarıyla otonom kodlama yeteneğine ulaşacağını, bunun da kısa sürede kontrolsüz bir “zeka patlamasına” yol açabileceğini savunmuştu. Senaryonun en karamsar versiyonunda, süper zekanın 2030’a kadar insanlığı yok edebileceği öne sürülüyordu.

Ancak Kokotajlo ve ekibi, son değerlendirmelerinde daha temkinli bir tablo çizdi. Buna göre, yapay zekanın tamamen otonom biçimde kod yazabilmesi ve kendi araştırma-geliştirme süreçlerini yönetebilmesi ihtimali artık 2030’ların başına ertelendi. “Süper zeka” için yeni öngörülen tarih ise 2034 olarak belirlendi. Güncellenen senaryoda, insanlığın yok oluşuna dair net bir zaman tahmini yer almıyor.

Kokotajlo, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “AI 2027 senaryosundaki gelişmelerden daha yavaş bir ilerleme görüyoruz. Zaman çizelgelerimiz zaten uzundu, şimdi biraz daha uzadı” ifadelerini kullandı.