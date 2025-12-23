Kullanıcılar artık ChatGPT'nin ruh halini değiştirebilecek

OpenAI, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, kişiselleştirme menüsü altında sunulan bu yeni özelliğin detaylarını aktardı.

Bu yeni özellik, kullanıcıların ChatGPT'nin kendileriyle nasıl konuşacağını kontrol etmelerine ve deneyimlerini en ince ayrıntısına kadar özelleştirmelerine imkan tanıyor.

Şirket tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde, iOS uygulamasındaki kişiselleştirme menüsünde yer alan çeşitli seçenekler görülebiliyor.

İlk olarak, sohbet botunun "ana sesi" olarak tanımlanan "Temel stil ve ton" ayarı yer alıyor. Bu ayar altında; Varsayılan, Profesyonel, Arkadaş Canlısı, Samimi, Alışılmadık, Verimli, Bilgin ve Kinik gibi farklı seçenekler bulunuyor.

Karakteristik özellikler de ayarlanabiliyor

Kullanıcılar, temel stil ve ton ayarlarını daha da detaylandırmak için karakteristik özellikleri de değiştirebiliyor. Bu kapsamda, ChatGPT'nin yanıtlarındaki samimiyet düzeyi, coşku miktarı, başlık ve liste kullanımı ile emoji kullanım sıklığı gibi seçenekler kullanıcı tarafından belirlenebiliyor.

Kişiselleştirme menüsü altında kullanıcılar, sohbet botunun modunu değiştirerek kendilerine verilen yanıtları kontrol edebilecek ve kullanım alışkanlıklarına en uygun ayarı deneme yanılma yoluyla bulabilecek.

Şu an için sistem "Varsayılan" modda çalışmaya devam etse de, dileyen kullanıcılar temel tonu ve yanıt verme biçimini istedikleri gibi düzenleyebilecek.

Kullanıcı geri bildirimleri etkili oldu

GPT-5 modelinin çıkışıyla birlikte birçok kullanıcı, ChatGPT'nin eskiden sıcak ve arkadaş canlısı olan tavrının yerini soğuk, doğrudan ve kısa yanıtlara bıraktığını fark etmişti.

Kullanıcıların bu yöndeki taleplerini dikkate alan şirket, Kasım ayında yayınlanan GPT-5.1 sürümüyle botu daha sıcak ve zeki hale getireceğine dair söz vermişti.

GPT-5.2 sürümüyle birlikte OpenAI, bu kişiselleştirme seçeneklerini bir üst seviyeye taşıyarak, en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için ince ayar yapma imkanını tamamen kullanıcının tercihine bıraktı.