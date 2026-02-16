Kullanıcılar X'e erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?

Sosyal medya platformu X’te kullanıcılar erişim problemleri yaşıyor. Platformda akış yenileme, gönderi görüntüleme ve giriş işlemleri gibi temel işlevlerde kesintiler olduğu bildiriliyor.

Sorunun kapsamına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, benzer şikayetler gelmeye devam ediyor. Özellikle mobil uygulamada içeriklerin yüklenmemesi ve bağlantı hataları dikkat çekiyor.