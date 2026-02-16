  1. Ekonomim
Kullanıcılar X'e erişim sorunu yaşıyor: X çöktü mü?

Sosyal medya platformu X’te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar akış yenileme, gönderi görüntüleme ve giriş işlemlerinde aksaklık yaşıyor. Peki X çöktü mü?

Sosyal medya platformu X’te kullanıcılar erişim problemleri yaşıyor. Platformda akış yenileme, gönderi görüntüleme ve giriş işlemleri gibi temel işlevlerde kesintiler olduğu bildiriliyor.

Sorunun kapsamına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, benzer şikayetler gelmeye devam ediyor. Özellikle mobil uygulamada içeriklerin yüklenmemesi ve bağlantı hataları dikkat çekiyor.

