Kullanıcıları gizli sekmede takip eden Google'a para cezası verildi

Google’ın çatı şirketi Alphabet, “gizli mod” aktifken de kullanıcıları takip ettiği ve verileri topladığı için dava edilmişti. Şirket avukatları tarafından yapılan açıklamada, Google'ın, Chrome tarayıcısının gizli modu da dahil olmak üzere diğer tarayıcıların gizli modlarını kullanan milyonlarca kişinin kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde izlemekle suçlayan 5 milyar dolarlık büyük bir davada uzlaşmayı kabul ettiğini duyurdu.

Donanımhaber'de aktarılana göre, her iki tarafın avukatları arabuluculuk sürecinin bir parçası olarak bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını ve anlaşmayı en geç 24 Şubat 2024'e kadar federal yargıcın nihai onayına sunacaklarını söyledi. Ancak anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı.

Davacılar başlangıçta en az 5 milyar dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Google'ın analitik ve diğer araçları aracılığıyla kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerini, özel olarak gezindiklerini düşündükleri zamanlarda bile izleyebildiğini iddia etmişlerdi.

Davada Google, kullanıcıların alışveriş alışkanlıkları ve hobileri gibi zararsız öğelerden, görüntüledikleri diğer potansiyel olarak utanç verici şeylere kadar uzanan hesaplanamaz bir bilgi hazinesi oluşturmakla suçlanıyordu. Eğer uzlaşma olmasaydı dava, 5 Şubat'ta mahkemeye taşınacaktı.