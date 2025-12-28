Kum tanesinden bile küçük! Dünyanın en küçük robotu üretildi

Pennsylvania ve Michigan üniversitelerinde görev yapan mühendisler, şimdiye kadar üretilmiş en küçük programlanabilir robotu geliştirdi.

Önceki benzer tasarımlara kıyasla yaklaşık 10 bin kat daha küçük olan bu mikrorobot, insan parmak izindeki ince çizgilerin üzerinde durabilecek ölçekte üretildi.

Robot, yalnızca 300 mikrometre genişliğinde olmasına rağmen bir işlemci, bellek birimi ve sensörler içeriyor. Bu özellikleriyle sadece mekanik bir yapı değil, aynı zamanda tam işlevli bir mikro bilgisayar platformu olarak tanımlanıyor.

Çevresini algılıyor, veri iletiyor

Mikrorobot, bulunduğu ortamın sıcaklığını algılayabiliyor. Topladığı verileri ise belirli hareket desenleri oluşturarak dış ortama aktarıyor. Araştırmacılar bu yöntemi, bal arılarının iletişim için kullandığı hareketlere benzetiyor.

Enerji ihtiyacı, robotun üzerine yerleştirilen mikroskobik güneş panelleriyle karşılanıyor. Sıvı ortamda çalışabilen sistem, birden fazla robotun eş zamanlı ve koordineli biçimde hareket etmesine de imkân tanıyor.

Hareket için elektrik alanları kullanılıyor

Bu ölçekteki robotların hareket ettirilmesi, fiziksel dirençler nedeniyle ciddi bir mühendislik problemi oluşturuyor. Araştırma ekibi, hareketli mekanik parçalar yerine elektrik alanlarından yararlanarak bu sorunu aştı. Böylece robot, yoğun sıvı ortamlarda dahi yön değiştirip hareket edebiliyor.

Yaklaşık beş yıllık bir çalışmanın sonucu olan bu teknoloji, araştırmacılara göre henüz erken aşamada bulunuyor. Bellek kapasitesinin artırılması ve sensörlerin geliştirilmesiyle robotların daha karmaşık görevler üstlenebileceği ifade ediliyor.

Tıp uygulamaları öne çıkıyor

Bilim insanları, bu tür mikrorobotların gelecekte özellikle sağlık alanında kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Damar içinde hareket edebilen, çevresel verileri toplayan ve hedefli görevler gerçekleştirebilen mikro sistemlerin, teşhis ve tedavi süreçlerinde yeni bir dönemi başlatabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, geliştirilen robotun bu hedeflere giden yolda önemli bir teknik eşik olduğunu vurguluyor.